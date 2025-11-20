Betsson emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör resultatet i det frivilliga återköpserbjudandet och påkallar förtida inlösen av befintliga obligationer

Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om fyra år och en volym om EUR 75 000 000 under ett ramverk om EUR 250 000 000 (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 2,75 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 4 december 2025. Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Arctic Securities AS, filial Sverige och Pareto Securities AB agerade Joint Bookrunners i samband med Obligationsemissionen.

Bolaget offentliggjorde den 17 november 2025 ett erbjudande till innehavare av Bolagets befintliga seniora icke-säkerställda obligationer med ISIN SE0020845592 (de ”Befintliga Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget, villkorat av genomförandet av Obligationsemissionen, köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 102,30 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta (”Återköpserbjudandet”). I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 17 november 2025 löpte Återköpserbjudandet ut kl. 14.00 CET den 20 november 2025. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Befintliga Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om cirka EUR 4,5 miljoner. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 4 december 2025 i samband med likviddagen för den Nya Obligationsemissionen.

I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 17 november 2025 har Bolaget idag påkallat förtida inlösen av samtliga Befintliga Obligationer under förutsättning att den Nya Obligationsemissionen genomförs (”Förtida Inlösen”). Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat) kommer de Befintliga Obligationerna den 16 december 2025 (”Inlösendagen”) att bli inlösta till ett pris motsvarande 102,30 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive Inlösendagen (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 9 december 2025 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen har idag skickats till de per den 19 november 2025 direktregistrerade ägarna av Befintliga Obligationer enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.betssonab.com.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2025 kl. 17.35 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







