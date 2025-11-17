Återköp av aktier i Betsson under vecka 46

Mellan den 10 november och den 14 november 2025 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 127 704 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde (SEK) 2025-11-10 25 204 144,1521 3 633 210 2025-11-11 25 700 141,8138 3 644 615 2025-11-12 25 500 142,2520 3 627 426 2025-11-13 25 400 143,1942 3 637 133 2025-11-14 25 900 140,0775 3 628 007 Totalt under vecka 46, 2025 127 704 142,2852 18 170 390 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 266 680 144,5563 38 550 273

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 14 november 2025 till 1 700 731 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 14 november 2025 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 123 448 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2025 klockan 08:30 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







