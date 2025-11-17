Betsson överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande av 2023/2026 obligationer och avser lämna villkorat meddelande om förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION I, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) (”SECURITIES ACT”) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Betsson AB (publ) (“Betsson” eller ”Bolaget”) har mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige och Pareto Securities AB som ’joint bookrunners’ för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 17 november 2025 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer denominerade i EUR med en löptid om fyra år och en förväntad volym om EUR 75 000 000 under ett ramverk om totalt EUR 250 000 000 (det ”Nya Obligationslånet”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från det Nya Obligationslånet ska användas till att refinansiera utestående obligationer samt för generella företagsändamål inklusive förvärv.

I samband med den tilltänkta emissionen av det Nya Obligationslånet meddelar Betsson att de erbjuder innehavare av Bolagets befintliga icke-säkerställda obligationslån med utestående nominellt belopp om EUR 75 000 000, förfall i september 2026 med ISIN SE0020845592 (det ”Utestående Obligationslånet”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka delar av eller hela det Utestående Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 102,30 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta (”Återköpserbjudandet”). Det Utestående Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 17 november 2025 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 14.00 CET den 20 november 2025 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 4 december 2025. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av det Nya Obligationslånet och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med allokeringen av det Nya Obligationslånet kommer Betsson att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering i det Nya Obligationslånet, innan allokering har lämnat ett giltigt anbud av innehav i det Utestående Obligationslånet i enlighet med de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Under förutsättning att det Nya Obligationslånet emitteras i en tillräcklig volym för sådant syfte, avser Bolaget att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de delar av det Utestående Obligationslånet som inte har blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för det Utestående Obligationslånet. Det Utestående Obligationslånet kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt lösas in till ett pris motsvarande 102,30 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Betssons webbplats via följande länk: https://www.betssonab.com/investors/funding

Arctic Securities AS, filial Sverige och Pareto Securities AB agerar som ’joint bookrunners’ i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt återköpserbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2025 kl. 07.45 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







