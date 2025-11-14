“Företaget har alltid varit välskött från ägarsidan” — månadsporträttet med Bengt Olsson

Hur och när kom du i kontakt med företaget? Hur anställdes du?

– Jag är uppväxt på en bondgård utanför Katrineholm. Jag gick tekniskt gymnasium där och gjorde därefter militärtjänst. Sedan var det dags att skaffa sig ett jobb.

Min bror jobbade då på en rörfirma i Stockholm, så jag frågade honom var jag skulle söka. Han hade då en lista till mig med olika byggfirmor. Först stod Einar Mattsson sedan andra byggherrar som Folke Ericsson med flera. Så jag tog kontakt med dåvarande förvaltningsansvarige Lennart Ericson (Einars brorsbarn) och fick komma på intervju. Sedan anställdes jag den 2 maj 1967.

Vilket var ditt första jobb och vilken uppgift fick du initialt?

– Just när jag började skulle 200 lägenheter byggas i det nya området Ängsholmsgränd (bakom Skärholmen ner mot Mälaren). Jag blev biträdande arbetsledare och blev handledd av den mycket kompetente platschefen Jan Persson. Jag var den tredje arbetsledaren där, men i slutet var jag ensam kvar och fick slutföra hela projektet. Så det var många nya erfarenheter.

Vilka roller har du haft?

– Jag fick alltmer ansvar allteftersom. Jag blev arbetsledare och sedan platschef. Bland annat byggde jag radhus på Hägerstensbrinken dit Einars dotter Marianne och hennes man Ristjan och barn flyttade. Även Lennart Ericson flyttade dit med sin familj. Då byggde Einar också många fastigheter på Södermalm, Norrmalm och i city. 1970 fick jag också uppdraget att genomföra en totalrenovering av ett 1800-tals hus på Holländargatan.

– En dag bad Lennart mig att börja arbeta på fastighetsförvaltningen. Så jag blev teknisk förvaltare med Lennart som chef. 1985 ombildades bolaget och jag fick ta över som förvaltningschef och stannade till pensioneringen 2011. Det innebar även förhandlingar med hyresgästföreningen. Så jag arbetade allt tätare med Einar och även dottern Marianne som börjat i bolaget då. Då fick jag lära mig Einars värderingar, tankar och synpunkter, som jag också delade. Vi var i princip alltid överens. Det skulle vara kvalitet, vara ordentligt utfört och alltid med omtanke om hyresgästerna.

Einar var en av Stockholms mest kända byggmästare då. Hur var det att jobba i ett bolag som var privatägt?

– Det var av de större bostadsbolagen då, men vi var få anställda så vi kände varandra. Så det kändes familjärt direkt, även om jag ju inte visste något annat.

Hur var Einar som ägare och Lennart chef?

– De var så samkörda så det var aldrig några konstigheter. De visade tillit och alla gjorde sitt jobb. De höll vad de lovade och ibland fick jag feedback kring sådant som de tyckte kunde fungera bättre. Einar var engagerad i allas arbete.

Vad i Einars ledarskap och anda har du tagit med dig genom åren?

– Att skapa relationer är framgångsfaktorn i ditt ledarskap. Lär du känna din kollega, människan bakom, så finns direkt en samhörighet. Att vi var ett så litet företag gjorde kommunikationen enklare och besluten snabbare.

Fastighetskrisen i Sverige 1991–92, hur drabbade det Einar Mattsson?

– Eftersom Einar var ekonomiskt försiktig, så var vi starka ekonomiskt, trygga och stabila då. På Einar Mattsson har det aldrig funnits någon flashig stil eller några utsvävningar. Einar höll också fast vid bostadsbyggandet, trots erbjudanden att satsa på kommersiella fastigheter. Långsiktigheten har alltid präglat bolaget och det lönar sig alltid gällande fastighetsförvaltning att inte hantera saker snabbt, slarvigt och billigt.

Du är en omvittnat uppskattad chef, lojal och pålitlig. Har du någon devis eller något motto du lever efter?

– Nej, faktiskt inte. Jag har alltid känt tillit och haft god stöttning av mina chefer och av dem som jobbade tillsammans med mig. Alla trivdes här så de flesta stannade till pensionen. Visst fanns det lite rörlighet, men det var alltid en stabil bas.

Einar Mattsson har alltid stått för hög kvalitet och standard. Vad hade du för kvalitetstänk för de bitarna du ansvarade för?

– Att du alltid måste ha koll och ta ansvar för helheten. Att ha med sig tänket att fastigheten ska ägas och förvaltas under flera generationer framåt. Att alltid tänka långsiktigt.

Vad var det roligaste i din roll? Vilka yrkesår var de roligaste?

– Jag har ju haft stimulerande arbetsuppgifter hela tiden, så det kan jag inte svara på. Men gläds åt att de 50 fastigheterna under min tid blev 80 till antalet. Dessutom tillkom ett antal fastigheter som vi förvaltade åt andra ägare.

Vilka var de mest utmanande åren?

– Inga särskilt utmärkande. Företaget har alltid varit så välskött från ägarsidan. Alla gjorde sitt jobb och vi fungerade väl tillsammans.

Vad var det som gjorde att du stannade i alla år?

– Jag trivdes så väl med långsiktigheten. Att det jag gör får jag se och uppleva resultatet av. Det har också funnit förståelse för när saker har gått fel, om du tar ansvar för det, lär dig av det och inte gör om det.

– På min tid var vi den mest dominerande privata fastighetsägaren. Så i mitt uppdrag och mitt engagemang i branschorganisationer som Fastighetsägarna och andra sammanhang, så har jag alltid känt en stolthet att representera Einar Mattsson. När jag fick insyn i Hyresnämnden och andra instanser, insåg jag vad andra bolag gjorde och inte gjorde. Och då kände jag ännu mer stolthet över oss.

Vad tror du det är som gör att du och andra trivts så bra på jobbet och med Einar Mattsson själv?

– Det familjära, närheten till ägarna och chefer. Att du blir sedd som person, inte bara din yrkesroll. Einar hade ett genuint intresse för människor.

I dagsläget har koncernen 102 fastigheter. Har du någon favoritfastighet/område?

– Svårt att säga, men då väljer jag området Vårberg. Att jag klarade av det, trots att jag var så oerfaren, tack vare massa hjälp och bra introduktion.

Vad tror du att Einar ville lämna för eftermäle?

– Jag tror att han ville bli ihågkommen för att han byggde upp ett fint, välskött bolag med gott renommé. Att det skulle vara en stolthet att företräda bolaget.

Vad skulle du vilja skicka med för tips och råd till dagens medarbetare på Einar Mattsson?

– Koncernen är så stor idag, så idag jobbas det på ett annat sätt. Eftersom långsiktigheten fortfarande är ägarfamiljens mål, så håll fast vid det.

Medarbetare i koncernen nu har fått skriva en hälsning till de som jobbar när Einar Mattsson fyller 100 år. Vi har då fått skriva vad vi hoppas att koncernen börjat, slutat och fortsatt att göra då. Hur tänker du kring det?

– Fortsätt vara långsiktig. Kanske ska ni börja erbjuda fler tjänster som underlättar folks vardag? Jag inser att det är mycket svårt att få till affär av det idag med enorm konkurrens av tjänster kring hemmet.

Lever ditt intresse för fastighetsförvaltning kvar? Hur får du i så fall utlopp för det?

– Det är så intressant, det sker så mycket i branschen och jag har så många bra kontakter. Direkt efter pensionen 2011 så startade jag konsultverksamhet kring hyresförhandlingar med mera. Jag har fortfarande styrelseuppdrag i en fastighetsägande stiftelse vilket håller mig à jour med branschen.