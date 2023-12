19 regionsvinnare utsedda – en kommer att vinna Svenska Supporterpriset 2023

Supportrar som fått tröjan hissad i hemmahallen, låtit klubbmärket pryda huden, släpat byggställningar för att få en glimt av matchen under pandemin eller byggt upp supporterklubbar från grunden. Nu kan Unibet äntligen avslöja landets 19 regionsvinnare, som gör upp om den prestigefyllda slutsegern i Svenska Supporterpriset 2023, utmärkelsen som hyllar schyssta supportrar som berikat svensk idrott.

Svenska Supporterpriset är ett pris instiftat av Unibet med syfte att hylla och belöna de som visar vägen för ett schysst supporterskap, oavsett idrott eller serienivå. Totalt kommer Unibet dela ut över en kvarts miljon kronor till supportrar och idrottsföreningar under årets initiativ.

Under hösten har nomineringsperioden för den allra första omgången av Svenska Supporterpriset pågått. I åtta veckors tid har det strömmat in fantastiska nomineringar på supportrar runt om i landet som på olika sätt berikar svensk idrott genom sitt unika engagemang och trogna supporterskap.

Efter noga bedömning och granskning av en jury bestående av representanter från Unibet inklusive Unibets ambassadör Glenn Hysén, som är juryordförande, har nu 19 regionsvinnare valts ut. Många kommer från hockey- och fotbollsvärlden, men bland vinnarna hittar vi även supportrar aktiva inom bandy, innebandy, orientering, basket, kappsimning och handikappidrott.

– Det har varit helt fantastiskt att vara en del av denna process. Vi har fått in så många grymma nomineringar på goa supportrar därute och att sitta i juryn har verkligen varit en utmaning. Men en sak är säker, alla våra regionsvinnare har en sak gemensamt – de visar verkligen vägen när det kommer till troget och schysst supporterskap. Så, till er alla där ute, fortsätt med det ni gör! Ni gör det så jäkla bra, och utan er skulle svensk idrott inte vara densamma, säger juryordförande Glenn Hysén.

Här är supportrarna som kammar hem titeln som regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023. Vinnarmotiveringar finns att läsa längre ned.

Blekinge: Patrik Thorell, Mjällby AIF:s supporterförening Sillastrybarna

Dalarna : Ola Karlsson, Leksand IF

Gävleborg: Niclas Backlund, Gefle IF

Halland : Otto Smith, Varberg BoIS

Gotland : Clara Pettersson, IF Hansa-Hoburgs supporterförening Hansa-Ultras

Jämtland : Gabriel Chikaonda, Jämtland Basket

Norrbotten : Stefan ”Sargis” Wikström, Kalix Bandy

Skåne : Linnea Gustafsson, OK Gynge

Småland : Tobias Levinsson, Östers IF:s supporterförening East Front

Stockholm : Arkan Palani, Nacka Handikappidrott

Sörmland : Chris Erngren, Nyköpings SK

Värmland : Dan Brandt, Karlstad Innebandy

Uppland : Joel Öberg, ISUN

Västerbotten : Angelina Johansson, IF Björklöven

Västernorrland : Lars-Gunnar “Lara” Persson, ÖSK

Västmanland : Johan Hjulström, VSK

Västra Götaland : Emelie Hultin, IF Elfsborg

Örebro : Pontus Östman, Örebro SK

Östergötland : Mari Jakobsson, Norrköping Kappsimningsklubb

Utöver diplom, ära och prissumman 10 000 kr (varav hälften skänks till föreningen som varje vinnare väljer) tävlar nu dessa 19 om titeln som den nationella slutvinnaren i Svenska Supporterpriset 2023. Slutvinnaren kommer att belönas med en sammanlagd summa på 60 000 kronor, varav 30 000 går till den förening som de brinner för (ink tidigare prissumma).

Dessutom kvarstår Juryns hederspris, som syftar till att hylla en supporter som har utmärkt sig genom enastående engagemang under en längre tid. Vinnaren av detta pris kommer att mottaga 20 000 kronor, varav 10 000 kommer att gå till den förening som de representerar. Vem som tar hem titeln som nationell slutvinnare och vem som tilldelas juryns hederspris kommer att tillkännages i januari 2024.

Vinnarmotiveringar:

Blekinge: Patrik Thorell, Mjällby AIF:s officiella supporterförening Sillastrybarna

”Patrik Thorell är inte bara en nyckelkugge i supporterklubben Sillastrybarna, utan en viktig kraft bakom läktarstämningen när Mjällby spelar match. Sedan 2003 har Patrik burit sitt hjärta på MAIF-tröjan. För honom är supporterskapet mer än fotboll, det är en familj där livslånga vänskapsband har knutits. Med troget ideellt arbete och en passion större än arenan själv strävar han efter att alla ska få känna gemenskapen i supporterskapets värld. Detta gör Patrik Thorell till Blekinges regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Dalarna: Ola Karlsson, Leksand IF

”Ett 64 år långt och kärleksfullt äktenskap”. Det är så Ola Karlsson själv beskriver sitt engagemang för Leksands IF. Genom flera års hängivet ideellt arbete har Ola spelat en avgörande roll i föreningen och under de senaste fyra åren har hans insatser resulterat i att närmare två miljoner kronor samlats in för att stödja ungdomarna och klubben. Med sitt stora blåvita Leksandshjärta och ovärderliga engagemang är Ola Karlsson Dalarnas regionsvinnare av Svenska Supporterpriset 2023.”

Gävleborg: Niclas Backlund, Gefle IF

”Det är sällsynt att besöka Gavlevallen utan att få syn på Niclas Backlund i hemmaklacken med megafonen i högsta hugg. Att missa en Gefle IF-match kommer inte på fråga för denna trogna supporter. Med sin passion för Gefle och fotbollen driver Niclas Geflepodden – en podcast som i hela 373 avsnitt utforskar och diskuterar lagets senaste bedrifter. Med ett troget engagemang som sträcker sig tillbaka till början av 00-talet utses Niclas Backlund till Gävleborgs regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Halland: Otto Smith, Varberg BoIS

”Som ensam bortasupporter reste Otto Smith till Stockholm för att heja fram sitt Varbergs Bois på den tomma bortaläktaren. Ett typexempel på Ottos hängivna supporterskap som då uppmärksammades över hela fotbollssverige. Engagemanget började i ung ålder, och idag missar han aldrig en match. Inte ens jobbschemat tillåts stå i vägen för att närvara på bortaresorna. Ett engagemang som visar vägen för ett schysst supporterskap och gör Otto Smith till Hallands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Gotland: Clara Pettersson, IF Hansa-Hoburgs officiella supporterförening Hansa-Ultras

”När Clara Pettersson noterade att det var väl tyst på Hansa-Hoburgs läktare tog hon saken i egna händer. Strax därefter grundades Hansa Ultras, den gotländska föreningens första supporterklubb. Genom att livestreama matcherna har intresset ökat, och tittarsiffrorna fortsätter att stiga. I fjol skapade Clara en trailer inför säsongen som fick stor spridning på sociala medier. Bland de medverkande fanns artisten Marie Nilsson och den ikoniska fotbollstränaren Sven-Göran “Svennis” Eriksson. Med sitt kreativa sinne och unika supporterskap är Clara Pettersson Gotlands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Jämtland: Gabriel Chikaonda, Jämtland Basket

”Vad som började med en gratisbiljett, har utvecklats till ett av Jämtland Baskets mest hängivna supporterskap. Sedan gymnasietiden har Gabriel Chikaonda hejat fram laget vid otaliga tillfällen. Under pandemin var han en av några få som alltid dök upp på för att stötta med hejaramsor och energi. Trots att Gabriel idag studerar på annan ort, 70 mil från ”tegeltemplet”, har han lyckats attrahera en lokal fanbase i Linköping och närvarar nu på så många bortamatcher som möjligt. En äkta supporterförebild och Jämtlands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Norrbotten: Stefan ”Sargis” Wikström, Kalix Bandy

”I mer än fyra årtionden har Stefan Wikström, kanske mera känd som ”Sargis”, stått och frusit intill sargen när Kalix Bandy spelar match. Aldrig har ett negativt ord lämnat hans läppar, varken om egna spelare eller motståndare. När han inte står vid sargen, uttrycker han sin bandykärlek med ord och poesi. I skrivande stund arbetar han på sitt tredje verk, en efterföljande bok om Kalix Bandys rika historia. Den passion och ovärderliga engagemang som Stefan Wikström lägger ner gör honom värdig priset som Årets Supporter i Norrbotten.”

Skåne: Linnea Gustafsson, OK Gynge

”Redan som 12-åring agerade Linnea Gustafsson orienteringsledare i OK Gynge, och idag håller hon i träningar, löpargrupper och utbildningar i syfte att locka fler att engagera sig och få klubben att utvecklas. Hennes brinnande engagemang har hjälpt föreningen att växa och bli Skånes idag tredje största orienteringsklubb. Med sin stora passion för orienteringssporten visar Linnea Gustafsson vägen för ett äkta supporterskap vilket belönas med titeln som Skånes regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Småland: Tobias Levinsson, Östers IF:s officiella supporterförening East Front

”Tobias Levinssons resa började för drygt 30 år sedan när han var med och grundade East Front, Östers IF:s officiella supporterförening. En central figur inom supporterkretsar , som många ser upp till, från sin roll som medlemsadministratör till läktarengagemang. När resultaten går emot är Tobias den som inleder läktarsången, som pratar med alla på supporterbussen, och kommer med tröstande ord efter det snöpliga baklängesmålet på övertid. Tobias är sinnebilden för en trogen supporter och Smålands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Stockholm: Arkan Palani, Nacka Handikappidrott

”Arkan Palanis engagemang för Nacka Handikappidrott genomsyrar hans liv, vilket haft en avgörande betydelse för föreningen. Sedan 2007, då han själv var aktiv inom rullstolsinnebandy och rullstolsbasket, har Arkan varit en konstant stöttepelare. Idag finner man honom på klubbens kansli, eller hejandes vid sidlinjen. Han är någon som ser till att både barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer kan ta del av glädjen och gemenskapen som idrott erbjuder. En äkta idrottssjäl som även kan kalla sig Året supporter i Stockholm.”

Sörmland: Chris Erngren, Nyköpings SK

”Hockeytokige Chris Erngren har haft ett gediget engagemang för Nyköping SK, ända sedan laget kallades för Gripen Hockey. Både i medgång och motgång har hans otaliga hejarop hörts över läktaren på hemma- och bortamatcher. Han hjälper dessutom övriga supportrar att följa klubben bakom kulisserna genom att filma matcher och dela intervjuer med Nyköpingsspelare på sociala medier. En sann supporter och Sörmlands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset.”

Värmland: Dan Brandt, Karlstad Innebandy

”Inom innebandykretsar är Dan Brandt ett välbekant ansikte. En supporter som åker land och rike för att stötta Karlstads herr- och damlag i alla lägen. Dans engagemang sträcker sig 20 år tillbaka och har blivit till en livsstil han kommer ta med sig till graven. Förutom att ha grundat supporterföreningen, delar han med sig av sin passion för klubben på sociala medier med en dröm om att få fler engagerade i klubben. Dan visar på ett äkta supporterskap som få kan matcha och är därför Värmlands främsta supporter 2023.”

Uppland: Joel Öberg, ISUN

”Joel Öberg kombinerar kärlek till fotbollen med en imponerande drivkraft som gör skillnad i samhället. Under åren har han inspirerat med ett supporterskap och engagemang som ger alla, oavsett läggning, kön och härkomst, möjligheten att lira boll och känna gemenskap och värme. Joels värderingar kommuniceras inte minst på division 6-laget ISUN:s regnbågsfärgade matchställ. Med sitt arbete för en inkluderande supporterkultur utses Joel Öberg till Upplands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset 2023.”

Västerbotten: Angelina Johansson, IF Björklöven

”Sedan tidiga tonår har Angelina Johansson skrikit sig hes bland hockeygubbarna i Björklövens hejarklack, vilket har fortsatt under årtionden. För Angelina är ”Löven” mer än ett ishockeylag, det är en familj som givit vänner för livet. Något som hon fört vidare till den egna familjen, som tidigt invigdes i gemenskapen. Hennes son var på sin första Löven-match bara sex veckor gammal och döptes med smältvatten från hemmahallens is. Bara ett exempel på Angelinas äkta supporterskap, som ger henne titeln som Västerbottens regionsvinnare i Svenska Supporterpriset.”

Västernorrland: Lars-Gunnar Persson, ÖSK

”Lars-Gunnar ”Lara” Persson är typexemplet på en äkta supporter både på och utanför isen. Han har vigt stora delar av sitt liv till att stötta ÖSK hockey med ett passionerat engagemang som belönats med att få en matchtröja upphängd i hemmahallen. Som verksam i klubben i över 60 år har han även hunnit vara ledare, domare och hjälpt ÖSK ekonomiskt genom att donera pengar och arbetat ideellt. Lara är en levande supporterlegend och given regionsvinnare för Västernorrland i Svenska Supporterpriset. ”

Västmanland: Johan Hjulström, VSK

”Johan Hjulström är gymnasieläraren som sedan tidigt 90-tal visat ett passionerat supporterskap för Västerås SK, som tagit sig uttryck på många plan. Inte ens pandemirestriktioner stoppade Johan från att se alla hemmamatcher på plats, även om han fick släpa stegar och byggnadsställningar över halva Västerås. Men det som gör honom unik är hans förmåga att få alla att känna sig sedda och välkomna på läktaren när VSK har match. En sann eldsjäl och schysst supporter som är Västmanlands regionsvinnare i Svenska Supporterpriset.”

Västra Götaland: Emelie Hultin, IF Elfsborg

”Med ett oavbrutet engagemang och passionerat supporterskap har Emelie Hultin inspirerat många genom åren. Kärleken till IF Elfsborg har funnits sedan barnsben och första årskortet införskaffades vid sju års ålder. Redan som 16-åring klev hon in i Guliganernas styrelse och 2021 tog Emelie rollen som ordförande med en vision om att ständigt förbättra upplevelsen för alla supportrar. Hennes ovärderliga insatser förtjänar därmed titeln som Årets Supporter i Västra Götaland.”

Örebro: Pontus Östman, Örebro SK

”Sedan barnsben har Pontus Östman stora passion i livet stavats Örebro SK. Kärleken för klubben och gemenskapen är total. Pontus bär alltid ett leende på läpparna och sprider kärlek till laget från läktarplats, oavsett om det handlar om topp- eller bottenstrid. Precis som ÖSK-tatueringen på benet, är stolthet, hjärta och passion något han bär med sig ständigt. En supporterförebild som förtjänar att utses till Örebros regionsvinnare i Svenska Supporterpriset.”

Östergötland: Mari Jakobsson, Norrköping Kappsimningsklubb

”För alla som kommer i kontakt med Norrköpings Kappsimningsklubb är Mari Jakobsson s engagemang ständigt närvarande. Hon är klackledaren, distriktsfunktionären, styrelsemedlemmen och mamman som alltid finns där vid både träningar och tävlingar. Mari har genom sitt unika engagemang och positiva inställning bidragit till en schysst och inkluderande idrottskultur som får NKK:s simmare att växa både i och utanför vattnet. Därför är hon Östergötlands regionsvinnare av Svenska Supporterpriset.”

