7 av 10 saknar förtroende för hyresmarknaden visar ny rapport

Rapporten analyserar hur hyressystemet påverkar Stockholms bostadsmarknad, tillväxt och invånare. Slutsatsen är tydlig: hyresmarknaden har blivit ett strukturellt hinder för regionens utveckling.

Rapporten bygger på forskningsrapporter och expertintervjuer, tillsammans med en opinionsundersökning bland allmänheten i Stockholm, genomförd av Demoskop.

Lågt förtroende för hyresmarknaden

Opinionsundersökningen visar att endast 2 procent av de tillfrågade har mycket stort förtroende för hyresmarknaden, medan närmare tre av fyra har lågt eller inget förtroende. 64 procent anser att hyresmarknaden är orättvis, och en klar majoritet anser att den missgynnar yngre och låginkomsttagare, medan den gynnar insiders och hushåll med goda inkomster.

Slår mot tillväxten

Stockholmsregionen har de senaste decennierna stått för över 40 procent av den nationella tillväxten och hälften av alla nya jobb. Men bostadssituationen har gjort att 4 av 10 har övervägt att flytta från Stockholm och 17 procent har avstått från att söka eller tacka ja till ett jobb. Siffrorna är ännu högre bland unga vuxna mellan 18-34 år.

– Stockholmarnas upplevelse speglar det vi pekar på i rapporten. Bostadsmarknaden har blivit ett av de största hindren för tillväxt och kompetensförsörjning i Stockholm. När bostadsmarknaden inte fungerar och människor inte kan flytta dit jobben finns drabbar det hela Sveriges ekonomi, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Reformera – inte avreglera

Rapporten pekar på att systemet behöver moderniseras, inte avregleras. Bland de centrala förslagen finns att hyror i högre grad bör spegla läge och kvalitet, att konsumentskyddet ska vara starkt, och att hyresavtal bör bli offentliga, precis som köpeskillingar på den ägda marknaden. Det sistnämnda har starkt stöd: Nästan 3 av 4 vill att hyror ska vara offentliga.

–Hyresrätten är tänkt att vara det flexibla och lättillgängliga alternativet på bostadsmarknaden men har idag blivit ett slutet system som tränger undan unga människor och arbetskraft från att etablera sig i Stockholm. Det krävs en modernisering av systemet som tar hänsyn ger både trygghet och ökad rörlighet, säger Stefan Ränk, vd och koncernchef, Einar Mattsson AB.

Om rapporten

Rapporten Closed for Business? är framtagen av Einar Mattsson i samarbete med Byggföretagen och bygger på forskning från bland andra Produktivitetskommissionen, OECD, IMF och EU-kommissionen. Rapporten innehåller intervjuer och expertkommentarer från bland andra nationalekonomen John Hassler, restaurangentreprenören Pontus Frithiof och techentreprenören Fredrik Hjelm. Opinionsundersökningen är genomförd av Demoskop bland 1 015 boende i Stockholms län under mars 2026.

Nyckeltal från opinionsundersökningen – Demoskop, mars 2026

Tema Fråga/Påstående Andel Förtroende & rättvisa Har litet eller inget förtroende för hyresmarknaden 73% Förtroende & rättvisa Har mycket stort förtroende för hyresmarknaden 2% Förtroende & rättvisa Upplever hyresmarknaden som orättvis 64% Förtroende & rättvisa Anser att kösystemet gynnar dem som redan är inne på marknaden 76% Livsval & rörlighet Har övervägt att flytta från Stockholm pga bostadssituationen 41% Livsval & rörlighet Upplever att bostadssituationen begränsar deras livsval i stor utsträckning 42% Livsval & rörlighet Har avstått från att söka eller tacka ja till nytt jobb i regionen pga bostadssituationen 17% Reform & transparens Vill att hyror ska vara offentliga för att möjliggöra jämförelser 74%

Om undersökningen

Metod: Webbintervjuer inom ramen för en slumpmässigt rekryterad webbpanel

Målgrupp: Boende i Stockholms län, 18 år och uppåt

Antal intervjuer: 1 015 intervjuer

Vägning: Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och utbildning för att på bästa sätt motsvara målgruppen

Fältperiod: 10 mars – 17 mars 2026

Om Einar Mattsson

Om Byggföretagen

