Acroud AB initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Bolaget har träffat en principöverenskommelse med PMG Group A/S, SMD Group Ltd och Double Down Media Ltd som säljare avseende Bolagets förvärv av Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd för att reglera EUR 3,75 miljoner av den totala tilläggsköpeskillingen genom kontant betalning om EUR 2 miljoner och ett utbyte av skulder mot aktier med betalning om EUR 1,75 miljoner genom en riktad kvittningsemission i Bolaget, samt att skillnaden mellan den slutligt fastställda tilläggsköpeskillingen och EUR 3,75 miljoner ska kvarstå som icke-räntebärande skuld i Bolaget och betalas efter att Obligationerna har lösts in i sin helhet (” PMG-Tilläggsköpeskillingen ”), och

