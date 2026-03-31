Återköp av aktier i Betsson under vecka 13

Mellan den 23 mars och den 27 mars 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 176 400 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

 

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK)

Transaktionsvärde (SEK)

2026-03-23

35 500

97,3769

3 456 880

2026-03-24

35 000

98,4991

3 447 469

2026-03-25

34 800

99,2666

3 454 478

2026-03-26

35 400

97,6420

3 456 527

2026-03-27

35 700

96,7862

3 455 267

Totalt under vecka 13, 2026

176 400

97,9060

17 270 620

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

3 057 580

115,7342

353 866 454

 

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 27 mars 2026 till 4 437 922 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 27 mars 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2026, kl. 8:30 CEST.

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

 




