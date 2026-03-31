Första guldet på 25 år? Unibet summerar oddsen inför Allsvenskan 2026

För första gången på 13 (!) år är Malmö FF inte huvudfavoriter till guldet enligt förhandsoddsen. När Allsvenskan 2026 kickar igång under påskhelgen är det ett lag som inte vunnit på 25 år som toppar oddslistan hos ligans huvudsponsor Unibet.

Denna säsong inleds Allsvenskan på självaste påskafton, och kanske avgörs serien redan i omgång ett. Enligt ligans huvudsponsor Unibets odds väntar en seriefinal redan i premiären: matchen mellan Hammarby och Mjällby. Hemmalaget Hammarby har nämligen seglat upp som guldfavorit. Med ett vinnarodds på 3.50 är sannolikheten nästan 30 procent att ”Bajen” får ta sitt efterlängtade guld.

Närmast utmanas de av just Mjällby, som ska försöka att försvara sin mästartitel. De placeras på andraplats på vinnarlistan, med oddset på 4.30. Malmö FF, som ofta varit favorittippade för guldet de senaste åren, får nöja sig med en tredjeplats, med ett odds på 6.00 för guld.

– Under hela 2000-talet har inget blivande mästarlag börjat säsongen med att förlora den första matchen. Så för den som tror på historiken kan den tidiga seriefinalen bli väldigt avgörande. Därför blir det spännande att se om Mjällby kan sätta sig i förarsätet direkt eller om det blir Kalle Karlssons ”Bajen” som tar taktpinnen, Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Vilka blir bäst i Väst?

Årets säsong bjuder även på en återförening på Västkusten, då de fyra stora Göteborgslagen, GAIS, IFK Göteborg, BK Häcken och Örgryte IS, alla kommer att spela i Allsvenskan samtidigt igen. Detta bäddar för en extra laddad kamp om att bli bäst i stan.

– Kampen om Göteborg blir ett spännande inslag för ligan. Just nu är det väldigt jämnt mellan Häcken, Gais och Blåvitt enligt våra odds, med nykomlingen Öis en bit bakom, säger Raúl Valencia López.

Bottenstriden: Unibets odds avslöjar lagen som riskerar åka ur

På den nedre halvan av tabellen väntas en hård kamp om att undvika nedflyttning. De lag som enligt oddsen löper högst risk att åka ur Allsvenskan direkt är Västerås och Örgryte, båda med nedflyttningsodds på 2.50. Tätt därefter följer Degerfors IF och Halmstad BK (båda 3.00).

Nykomlingen Kalmar FF väntas därmed kunna ligga på säker mark när säsongen summeras.

– Efter en kort sejour i Superettan får Kalmar FF anses som en ovanligt stark och rutinerad nykomling. Det är intressant att notera att de har lägre odds för guld, med 126 gånger pengarna, än vad Mjällby hade vid samma tid för ett år sedan då de stod i oddset 151, säger Raúl Valencia López.

Unibets odds på Allsvenskan 2026

Vinnare

Hammarby 3.50

Mjällby 4.30

Malmö FF 6.00

Djurgården 7.50

GAIS 11.00

Häcken 12.00

IFK Göteborg 15.00

AIK 19.00

Sirius 26.00

Elfsborg 34.00

Kalmar 126.0

BP 151.0

Örgryte 151.0

Degerfors 201.0

Västerås 201.0

Halmstad 301.0

Lag att flyttas ned direkt

Västerås 2.50

Örgryte 2.50

Degerfors 3.00

Halmstad 3.00

BP 4.00

Kalmar 4.00

AIK 9.00

Sirius 11.00

Bäst i Stockholm

Hammarby 1.60

Djurgården 2.90

AIK 7.00

BP 21.00

Bäst i Göteborg

Häcken 2.50

GAIS 2.65

IFK Göteborg 3.00

Örgryte 21.00

Bäst i Götaland

Malmö FF 1.95

Mjällby 2.10

Elfsborg 11.00

Kalmar 21.00

Halmstad 31.00

Skyttekung

Nahir Besara 5.00

Erik Botheim 8.00

Robbie Ure 8.00

Jacob Bergström 9.00

Kristian Lien 9.00

Max Fenger 9.00

Paulos Abraham 9.00

Isak Bjerkebo 12.00



Se alla odds på Allsvenskan här.

För mer information, vänligen kontakta:

Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet

raul.valencialopez@kindredgroup.com









Om Unibet

Unibet, som grundades 1997 med mottot “Av spelare, för spelare”, är en av Europas största och snabbast växande aktörer inom onlinespel. Numera ingår Unibet i FDJ UNITED, en av Europas ledande speloperatörer med över 33 miljoner kunder och 5 000 anställda. FDJ UNITED är noterat på Euronext Paris. För mer information, besök: www.fdjunited.com.