Loomis Års- och hållbarhetsredovisning 2025

Loomis publicerar Års- och hållsbarhetsredovisning för 2025

Loomis AB:s Års- och Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2025 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida.

Under 2025 inleddes en ny strategiperiod för Loomis, i en tid präglad av ett skiftande globalt geopolitiskt landskap och en tilltagande efterfrågan på kvalificerade säkerhetstjänster.

”Vi har gjort betydande framsteg mot våra strategiska prioriteringar under 2025. Det har varit ett intensivt år definierat av organisk tillväxt, strategiska förvärv och ett betydande engagemang från våra medarbetare. Det var även ett år då kontanter fortsatte att visa sin betydelse som en kritisk del av samhällets motståndskraft”, säger Aritz Larrea, vd och koncernchef för Loomis.

Hållbarhetsredovisningen för 2025 är koncernens första att upprättas i enlighet med rapporteringskraven i EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD.

Den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen kan läsas i sin helhet här.

Kommande rapporteringsdatum:

Delårsrapport januari – mars: 7 maj 2026

Delårsrapport januari – juni: 24 juli 2026

Delårsrapport januari – september: 30 oktober 2026

Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 31 mars 2026 kl. 09:00.