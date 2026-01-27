Återköp av aktier i Betsson under vecka 4

Mellan den 19 januari och den 23 januari 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 177 100 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde (SEK) 2026-01-19 35 800 101,5402 3 635 139 2026-01-20 37 500 101,7168 3 814 380 2026-01-21 37 200 102,4802 3 812 263 2026-01-22 33 600 103,0242 3 461 613 2026-01-23 33 000 104,6793 3 454 417 Totalt under vecka 4, 2026 177 100 102,6415 18 177 813 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 1 448 180 137,0230 198 433 964

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 23 januari 2026 till 2 828 522 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 23 januari 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2026, kl. 8:30 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







