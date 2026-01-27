Återköp av aktier i Betsson under vecka 4

By
Cision
-
0
234




Mellan den 19 januari och den 23 januari 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 177 100 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

 

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK)

Transaktionsvärde (SEK)

2026-01-19

35 800

101,5402

3 635 139

2026-01-20

37 500

101,7168

3 814 380

2026-01-21

37 200

102,4802

3 812 263

2026-01-22

33 600

103,0242

3 461 613

2026-01-23

33 000

104,6793

3 454 417

Totalt under vecka 4, 2026

177 100

102,6415

18 177 813

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 448 180

137,0230

198 433 964

 

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 23 januari 2026 till 2 828 522 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 23 januari 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2026, kl. 8:30 CET.

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

 




Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleAB Näckström väljer Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
Next articleInbjudan till presentationen av Loomis bokslutskommuniké den 4 februari 2026

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here