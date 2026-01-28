Inbjudan till presentationen av Loomis bokslutskommuniké den 4 februari 2026

Loomis AB publicerar delårsrapporten för det fjärde kvartalet och bokslutskommunikén för 2025 den 4 februari, 2026, kl. 07:30. En webbsänd presentation av rapporten hålls kl. 10:00 samma dag.

En press- och analytikerkonferens kommer att hållas kl. 10, där Loomis vd och koncernchef Aritz Larrea, ekonomi- och finansdirektör Johan Wilsby, samt ansvarig för hållbarhet och IR Jenny Boström presenterar rapporten och svarar på frågor.

För att följa webcasten, följ denna länk.

För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in;

Sverige: 08 505 100 39

Storbritannien: +44 161 250 8206

USA: + 1 561 771 1427

Länken finns också på vår hemsida: https://www.loomis.com/sv-se/investerare/rapporter

Inspelad version

En inspelad version av webcasten kommer att publiceras på

https://www.loomis.com/sv-se/investerare/rapporter efter att konferensen avslutats.

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i mer än 20 länder. Loomis har cirka 25 000 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.