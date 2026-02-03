Oddsen spår historiska vinterspel för Sverige

Enligt Unibets odds står Sverige inför sitt bästa resultat någonsin i vinterspelen, med ett tjugotal medaljer att vänta. Här listas de 23 starkaste medaljchanserna enligt oddsen.

Vinterspelen i Milano-Cortina drar i gång till helgen, och enligt Unibets odds står Sverige inför sin mest framgångsrika vinterolympiad någonsin. Nuvarande svenskt rekord ligger på 18 medaljer från Peking 2022. Enligt oddsen är chansen stor att den svenska truppen krossar detta.

Sannolikheten för att Sverige tar 23 medaljer eller fler ligger på drygt 60 procent (odds 1.65). Men det kan bli bättre än så. Oddset för att det blir 24 eller fler medaljer ligger på drygt två gånger pengarna, vilket motsvarar en sannolikhet på 46,5%.

Sannolikheten för olika medaljutfall enligt Unibets odds:

• 23 eller fler medaljer: odds 1.65 (sannolikhet ≈ 60,6 %).

• 24 eller fler medaljer: odds 2.15 (sannolikhet ≈ 46,5 %).

• 27 eller fler medaljer: odds 4.50 (sannolikhet ≈ 22,2 %).

– Våra odds visar att Sverige står inför sina bästa vinterspel någonsin. Särskilt damerna i längdskidåkning och skidskytte är guldkandidater på flera distanser. Om truppen levererar enligt förväntningarna kan vi vara med om historiska veckor, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Guldregn inom längdskidåkning och skidskytte

När det gäller antalet medaljer av den ädlaste valören pekar Unibets odds på ungefär åtta guld. Sannolikheten för åtta eller fler guldmedaljer är drygt 60 procent (1.65) medan oddsen på att det blir åtta eller färre är cirka 64 procent (1.54).

De starkaste svenska medaljkandidaterna finns inom längdskidåkning. Damstafettlaget är stor guldfavorit, precis som i damernas sprintstafett, medan Jonna Sundling är given guldkandidat i sprint. En annan stark guldkandidat är Sandra Näslund, som toppar vinnaroddsen i skicross, medan systrarna Öberg är delade guldfavoriter i skidskyttarnas sprinttävling.

TOPP-23: HÄR TAR SVERIGE MEDALJ ENLIGT ODDSEN

(vinnarodds inom parentes)

Guldfavoriter:

Längd, Damstafett, Sverige (1.20) Längd, Sprintstafett damer, Sverige (1.25) Skicross damer, Sandra Näslund (1.80) Längd, Sprint damer, Jonna Sundling (2.45) Längd, Skiathlon damer, Jonna Sundling (4.00) Längd, Femmil damer, Frida Karlsson (4.00) Skidskytte, Sprint damer, Elvira Öberg (6.00) *delad guldfavorit Skidskytte, Sprint damer, Hanna Öberg (6.00) *delad guldfavorit

Andrafavoriter:

Längd, Skiathlon damer, Ebba Andersson (4.25) Längd, Femmil damer, Ebba Andersson (4.25) Längd, Sprint damer, Linn Svahn (4.50) Längd, 10 km fristil damer, Ebba Andersson (4.25) Skidskytte, Damstafett, Sverige (3.50) Skidskytte, Sprint herrar, Sebastian Samuelsson (6.00) Skidskytte, 10 km jaktstart damer, Elvira Öberg (6.50) *delad andrafavorit Skidskytte, 10 km jaktstart damer, Hanna Öberg (6.50) *delad andrafavorit Skidskytte, 15 km masstart herrar, Sebastian Samuelsson (7.00) *delad andrafavorit

Tredjefavoriter:

Skidskytte, Mixedstafett, Sverige (4.50) Längd, 10 km fristil damer, Jonna Sundling (6.00) *delad tredjefavorit Ishockey herrar, Sverige (6.50) Skidskytte, 12,5 km jaktstart, Sebastian Samuelsson (6.50) Skidskytte, Herrstafett, Sverige (6.50) Curling damer, Sverige (8.00)

10 ytterligare medaljchanser:

Skidskytte, 12,5 km masstart damer, Elvira Öberg (7.00 ) *delad tredjefavorit

Skidskytte, 12,5 km masstart damer, Hanna Öberg (7.00 ) *delad tredjefavorit

Längd, Sprintstafett herrar, Sverige (13.00 ) *delad tredjefavorit

Längd, Stafett herrar, Sverige (15.00 ) *delad tredjefavorit

Curling herrar, Sverige (7.50 ) *fjärdefavorit

Alpint, Storslalom damer, Sara Hector (8.00 ) *femtefavorit

Curling mixed, Sverige (8.00 ) *femtefavorit

Ishockey damer, Sverige (76.00 ) *femtefavorit

