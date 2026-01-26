AB Näckström väljer Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

– Vi är otroligt glada över att få hjälpa AB Näckström med den ekonomiska förvaltningen. Fastigheterna omfattar både lokaler och bostäder och vårt fokus är att sätta en struktur som passar AB Näckströms servicekoncept och stärker fastighetsägarens affär, säger Emma Beck-Friis tf VD, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Om AB Näckström

AB Näckström är ett fastighetsbolag inom FAM AB:s portfölj. Bolagets huvudsakliga tillgångar utgörs av fastigheten Arsenalsgatan 8 och Villa Täcka udden. FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna – via Wallenberg Investments AB.

Emma Beck-Friis

tf VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

+46 (0) 8-586 263 00

Ewelina Holm

Kommunikationschef Einar Mattsson AB

Ewelina.holm@einarmattsson.se

+46 (0) 76 542 67 20