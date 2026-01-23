Ny Mellofavorit veckan före premiär – här är vinnaroddsen

Med en dryg vecka kvar till första deltävlingen har ett favoritskifte skett i Melodifestivalen 2026. Hos Unibet har Kristofer Greczula seglat upp som ny oddsfavorit till segern. Han passerar Smash Into Pieces, som var favoriter när startfältet presenterades.

När artisterna till Melodifestivalen 2026 avslöjades i december klev Smash Into Pieces ut som favoriter, ihop med Medina. De senaste veckorna har även AleXa nosat på favoritpositionen. Men med schlageryran runt hörnet har en ny vinnarkandidat har tagit över förstaplatsen: På Unibets vinnarlista hamnar Kristofer Greczula som den troliga

Läs hela pressmeddelandet Cision.com