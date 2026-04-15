If lanserar Help a lot Award – ett nordiskt initiativ för att stödja idéer som motverkar ensamhet

Help a lot Award är en långsiktig nordisk satsning med syfte att bidra till bättre folkhälsa genom att stödja initiativ som kan stärka känslan av tillhörighet, mening och gemenskap. Priset utgår från att sociala relationer är en viktig del av långsiktig hälsa och välbefinnande. Genom utmärkelsen ger If ekonomiskt stöd till utvalda initiativ med stark potential att skapa positiv och varaktig påverkan.

”Ofrivillig ensamhet leder till allvarliga konsekvenser, både för den psykiska och fysiska hälsan. Med Help a lot Award vill vi stödja idéer som kan bidra till förändring och uppmärksamma dem som redan arbetar med att föra människor närmare varandra”, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Help a lot Award kommer att delas ut årligen och är öppet för olika typer av initiativ, från lokala gräsrotsprojekt och ideella organisationer till sociala innovationer och andra idéer som syftar till att minska ensamhet och stärka sociala band. En lokal jury utser finalisterna och den första vinnaren presenteras i mars 2027. Ansökningsperioden är öppen mellan maj och september påhttps://www.if.se/help-a-lot-award

”Vi vill öka medvetenheten om ofrivillig ensamhet som en folkhälsofråga och inspirera fler aktörer i samhället att agera. Initiativet är en del av Ifs bredare samhällsengagemang och arbete med förebyggande insatser, där vi vill samarbeta med andra för att få så stor effekt som möjligt”, säger Petra Hallebrant, Award Director på If.

Vinnaren i varje land får maximalt en miljon kronor för att kunna förverkliga idéer som kan minska ofrivillig ensamhet och föra människor närmare varandra. Den lokala juryn består av en grupp experter och specialister inom affärsutveckling, folkhälsa och socialt ansvar. Juryn kommer att presenteras den 5 maj.

För mer information om Help a lot Award, besök https://www.if.se/help-a-lot-award

