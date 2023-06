De är nominerade till månadens spelare och tränare i Allsvenskan

IF Elfsborg och BK Häcken har två nomineringar var till maj månads bästa spelare i Allsvenskan, men Kalmar FF:s Mileta Rajovic är också med i leken. Utmärkelsen Månadens Tränare står mellan Olof Mellberg & Andreas Engelmark, BP, Jimmy Thelin, IF Elfsborg och Per-Mathias Högmo, BK Häcken.

Månadens spelare och tränare utses av Svensk Elitfotboll i samarbete med Unibet. Priset går till de som gjort bäst bestående sportsliga avtryck under den senaste månaden. Varje vinnare får 10 000 kronor vardera från elitfotbollens huvudsponsor Unibet att skänka till ett samhällsengagemang.

– Elfsborg och Häcken dominerar nomineringarna för månadens spelare och tränare i Allsvenskan i maj, men det finns fler som har utmärkt sig. Med fyra mål på fem matcher har Kalmar FF:s Mileta Rajovic imponerat och firma Mellberg & Engelmark har lyckats placera BP på övre halvan i tabellen, säger Viktor Tjernström, tf. Sponsorchef på Unibet och jurymedlem för Månadens Spelare och Tränare.

Nominerade till Månadens spelare i Allsvenskan i maj

Mileta Rajovic, Kalmar FF

Resultaten må ha hackat för Kalmar FF i maj, men anfallaren Mileta Rajovic imponerade med fyra mål på fem matcher, inklusive det sena segermålet mot IFK Norrköping.

Mikkel Rygaard, BK Häcken

Sex matcher för Mikkel Rygaard i maj gav ett mål och hela åtta assist – en siffra som hade gett honom en femteplats i assistligan för hela 2022 – i ett toppjagande BK Häcken.

Gustaf Lagerbielke, IF Elfsborg

Gustaf Lagerbielke har spelat till sig en ordinarie plats i IF Elfsborgs backlinje, och gjort ett mål, samtidigt som laget vunnit fem raka matcher i maj och ställt sig på toppen av tabellen.

Jacob Ondrejka, IF Elfsborg

Ytteranfallaren Jacob Ondrejka inledde maj i rasande fart i ett IF Elfsborg som bara fortsätter vinna. Totalt blev det fyra mål och två assist i maj, alla kom under månadens tre första matcher.

Bénie Traoré, BK Häcken

Bénie Traoré håller poängproduktionen uppe även i maj. Traoré gjorde fyra mål, inklusive ett som såg ut att bli matchavgörande borta mot Malmö FF, och bidrog även med två assist.

Nominerade till Månadens tränare i Allsvenskan i maj

Olof Mellberg & Andreas Engelmark, BP

BP inledde maj på samma sätt som man avslutade april: med att vinna. Nykomlingen har lyft ordentligt i tabellen efter en månad där laget segrade i tre matcher, kryssade en och till slut åkte på första förlusten sedan 15 april.

Jimmy Thelin, IF Elfsborg

Jimmy Thelins IF Elfsborg vann alla fem matcher i maj samtidigt som man öste in 17 mål framåt och släppte in fem. Sena vändningar mot IK Sirius och IFK Norrköping blandades med storsegrar mot Halmstads BK och självaste Malmö FF, och Borås-laget toppar nu tabellen.

Per-Mathias Högmo, BK Häcken

Ett minst sagt tufft spelschema i maj slutade positivt för BK Häcken med en 4–1-seger i derbyt mot IFK Göteborg. Totalt blev det tre segrar, ett kryss och två förluster under en månad som bland annat innehöll bortamatch mot Malmö FF och två möten med Djurgården.

Om Månadens spelare och tränare

Månadens spelare och tränare kommer att utses sex gånger i år. I juryn sitter samtliga lagkaptener eller huvudtränare för lagen i Allsvenskan och Superettan, samt sportjournalister från riksmedia och lokalmedia i de samhällen där Allsvenskan och Superettan spelas. Juryn röstar varje månad fram finalister (fem spelare och tre tränare i Allsvenskan och tre spelare och tre tränare i Superettan) till utmärkelserna. Därefter får supportrar möjlighet att rösta fram vilka av finalisterna som de anser ska vinna. En totalsumma räknas sedan samman, där media, tränare och lagkaptener står för två tredjedelar, supportrarnas röster står för en tredjedel.

