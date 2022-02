Delårsrapport Q4: Framflyttade marknadspositioner och stark efterfrågan inom samtliga divisioner – fortsatta investeringar i organisationen för att säkra framtida tillväxt

Oktober–december 2021

• Nettoomsättningen ökade till 258 MSEK (222). Valutajusterat var tillväxten 16%.

• Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 18% (13).

• Justerad EBITA minskade till 21 MSEK (36), motsvarande en marginal om 8,1% (16,2).

• I oktober tillkännagavs att General Motors valt CTEK som samarbetspartner för Ultium laddningsstationer för elbilar.

”CTEK har haft en fortsatt stark efterfrågan inom samtliga divisioner under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 258 MSEK, vilket är den högsta kvartalssiffran hittills. De ordrar inom division Aftermarket, som inte kunde avräknas i slutet av september levererades till kund under första veckorna av oktober. Divisonen visar en fortsatt stark tillväxt såväl under kvartalet som helåret med en god lönsamhet,och det finns en rad trender som talar för en gynnsam utveckling inom Low Voltage. EVSE-försäljningen svarade för 18 procent av koncernens omsättning under fjärde kvartalet, jämfört med 13 procent i föregående år. Koncernens justerade EBITA-marginal minskade till 8,1 procent (16,2), och har påverkats av störningar i försörjningsledet, högre frakt och komponentpriser samt fortsatta investeringar i organisationen samt en förändrad försäljningsmix. Vår bedömning är att det utmanande omvärldsklimatet kommer att bestå, i varierande grad inom respektive division, även kommande kvartal. Vi har med anledning av detta gjort fortsatta prisökningar inom samtliga divisioner, för att motverka kostnadsökningen. Prisökningarna väntas få effekt från andra kvartalet 2022”, säger Jon Lind, VD och koncernchef, CTEK.

Idag, den 16 februari klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Mathias Sandh, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att deltaga eller ytterligare information – https://financialhearings.com/event/43192

För mer information vänligen kontakta:

Jon Lind, VD och koncernchef, +46 703 97 23 71, jon.lind@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att kontinuerligt utveckla dess innovativa produkterbjudande och verksamhet. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com