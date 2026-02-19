Dominerar i Malmö: Till final med 99 procent

När deltävling 4 i Melodifestivalen ska avgöras står en artist i en klass för sig. Smash Into Pieces är storfavoriter med 99 procents chans att gå till final enligt Unibets odds.

Smash Into Pieces står för årets lågoddsare hos Unibet när det är dags för den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen. Bandet som tävlar för tredje året i rad, står i knappt spelbara 1,01 gånger pengarna att sluta topp-två i deltävlingen med låten “Hollow” och gå till final.

– På ett sätt är det här är den mest ensidiga deltävlingen hittills i år. Smash Into Pieces är enormt populära och oddsen pekar på en överlägsen seger. Samtidigt blir det desto mer spännande om övriga placeringar, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

På andraplats i oddslistan hittar vi Meira Omar med låten “Dooset Daram”. Hon står i oddset 1,55 att sluta topp-två, vilket ger henne goda chanser att nå final direkt.

Fjolårsfinalisten Omar utmanas närmast av Cimberly Wanyonyi, som har oddset 3,75 att ta topp-2-placeringen. En outsider till att få tävla vidare är Timo Räisänen, som ställer upp med “Ingenting är efter oss”. Hans odds är 5,50 för topp 2 och 2,55 för topp 3.

Längre ner på listan hittar vi Erika Jonsson och Felix Manu, som får det svårt att gå vidare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2026: Deltävling 4

Att sluta topp-2 (direkt till final):

Smash Into Pieces 1.01

Meira Omar 1.55

Cimberly Wanyonyi 3.75

Timo Räisänen 5.50

Erika Jonsson 15.00

Felix Manu 21.00

Att sluta topp-3 (minst finalkval): Smash Into Pieces (-)

Meira Omar 1.07

Cimberly Wanyonyi 1.65

Timo Räisänen 2.55

Erika Jonsson 5.00

Felix Manu 6.50



