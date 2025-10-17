"Einar var omtänksam och äkta" — månadsporträttet med Caroline Starck

Berätta, när anställdes du och hur gick anställningen till?

− Jag hade via kontakter fått kännedom om Einar Mattsson. Eftersom jag gick teknisk linje på gymnasiet med ROT-inriktning, så sökte jag kontakt och gjorde ett specialarbete på en av familjens fastigheter vid Odenplan. Efter min examen jobbade jag ett tag på ett annat ställe, innan jag sökte jobb på Einar Mattsson igen och anställdes våren 1991.

Vilka roller har du haft?

− Jag började jobba på byggavdelningen. Där arbetade jag med anbudsförfrågan, kalkylering och mätte upp boytor i lägenheter. Det var mycket beräkningar. Jag hade också hand om debiteringen av maskinparken och byggprojektens in- och utlåning av maskiner bland annat.

− Efter neddragningarna under finanskrisen på nittiotalet så arbetade jag halvtid i receptionen. Sedan var jag mammaledig och fick en annan roll när jag kom tillbaka. Då startade det spännande miljöarbetet. 1998-talet började vi med sorteringen av avfallet på alla byggen, vi började med källsortering i fastigheterna och började även kompostera på huvudkontoret. Einar Mattsson hängde med tidigt i den första miljövågen. Jag fick äran att tillsammans med de stora byggbolagen i Stockholms Byggmästarförening; NCC, Skanska, JM och Peab, ta fram hur vi skulle samarbeta kring miljöfrågorna. Då jobbade jag också på ekonomiavdelningen med kundreskontra.

Under din yrkeskarriär under åren − vem såg till att du utvecklades?

− Konjunktursvängarna gjorde att jag jobbade på olika avdelningar. Min första chef Björn Johansson såg till att jag utvecklades, samtidigt så upplevde jag att alla mina chefer under åren trodde på mig. Jag upplever att jag alltid blivit lyssnad på och har dessutom fått konstruktiv kritik som gjort mig bättre.

Vilka år var de roligaste?

− Det är svårt att säga men kanske ändå uppstarten av miljöarbetet på byggsidan var roligast. Fast jag gillade också att jobba med byggnadsarbetet och receptionen var också jättekul. Ett roligt minne jag har är när jag och Erika Norell, som jobbade tillsammans i receptionen, fick gå en godwill-kurs.

− Jag har ju alltid tyckt att det är roligt med utveckling. Den största utvecklingen skedde på byggsidan, inom ekonomi och när vi datoriserade. Eftersom jag fick göra så mycket olika saker så stagnerade jag aldrig i min utveckling.

Vad tror du har varit den viktigaste anledningen till att du stannade i alla år?

− Det fina arbetsklimatet och möjlighet till personlig utveckling. Med bra ledning, chefer och kollegor går det att åstadkomma fantastiska saker. Här finns också en varm och human företagsledning. Den här Einar Mattsson-andan som man talar om, den finns på riktigt. Den står för värme och välvilja, till varandra och till företaget.

Hur var Einar som ägare?

− Han var väldigt omtänksam och generös. Jag upplevde att han såg alla människor han mötte, så där på riktigt. Han gladdes åt andras lycka och hade koll på andras lyckade affärer och gratulerade dem. Han var ute på byggena och pratade med personalen och förhörde sig om hur arbetet gick. Han var mån om att de skulle ha det bra. Vissa kunde få en extra slant till jul direkt i handen av honom, för att de skulle kunna ge finare julklappar till sina barn. Ett handslag med honom var en överenskommelse som hölls. Han var omtänksam och äkta.

Vad tror du att Einar ville lämna för eftermäle?

− Han hade alltid ett stort engagemang för att alla skulle få ett bättre liv och betydelsen av en bra bostad. Jag tror att han ville visa att långsiktighet i boendet skapar trygghet och att fina och hållbara material är hållbart och lönsamt.

Einar Mattsson har alltid stått för hög kvalitet och standard i byggandet och i sina bostäder. Vad hade ni för kvalitetstänk som jobbade som tjänstemän?

− Att allt ska vara korrekt, det skulle vara ordning och reda och utfört på rätt sätt. Det vi gjorde skulle företaget alltid kunna stå för. Här håller man alltid ingångna avtal.

Vad var mest utmanande med att jobba förr i tiden? Vilka fördelar kan du se jämfört med idag?

− Jag upplevde att det var en platt organisation vilket i sig skapade snabbare beslutsvägar. Det var också en mindre företagsstruktur, vi var färre och sålde färre tjänster.

Har du någon favoritfastighet i Einar Mattsson-beståndet?

− Då säger jag nog Roten 1, på Tjärhovsgatan 35-43, på Tjärhovsplan på Södermalm.

Vad tänker du kring att koncernen är just privatägd. På vilket sätt har det påverkat företagsutvecklingen?

− Ägarnas inställning lever kvar. Familjen har en tanke med fastigheterna; det ska vara ett bra boende och en fungerande enkel långsiktig förvaltning. Det koncernen tar på sig ska levereras. De lämnar inget åt slumpen utan är mån om att det man gör ska bli bra.

Vad skulle du vilja skicka med för sista tips och råd till dagens medarbetare på Einar Mattsson?

− Förvalta EM-andan väl. Jag vill uppmuntra cheferna att behålla Einar Mattsson-andan med att alltid se sina medarbetare och ha ett omtänksamt ledarskap.