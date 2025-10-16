DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2025

Blick Global Group AB (publ) tidigarelägger och presenterar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2025.

Det tredje kvartalet 2025 har präglats av fortsatt stark utveckling och viktiga framsteg i vårt arbete med att forma

Blick till ett modernt och fokuserat investmentbolag med låga fasta kostnader och hög flexibilitet. Efter det starka

första halvåret där vi genomförde en framgångsrik företrädesemission och säkrade noteringen på Spotlight har vi

fortsatt att ta tydliga steg i att positionera bolaget för långsiktig värdeskapande tillväxt.

DELÅRSPERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER

• Summa intäkter 0 KSEK (0).

• EBITDA -239 KSEK (-424).

• EBITDA-marginal -100% (-100%).

• EBIT -239 KSEK (-424).

• Resultat per aktie 0,28 SEK (-0,04).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

• Summa intäkter 0 KSEK (224).

• EBITDA -535 KSEK (-1132).

• EBITDA-marginal -100% % (-100%).

• EBIT -535 KSEK (-1132).

• Resultat per aktie 0,26 SEK (-0,13).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Johannes Eriksson avgår som VD och styrelseledamot i Blick Global Group.

• Bolaget har sålt alla aktier i CoreWeave.

• Rickard Vikström blir VD och Victor Jerlin ordförande i Blick Global Group.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser att rapportera.







