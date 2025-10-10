Inbjudan till presentation av Betsson AB:s rapport för tredje kvartalet 2025

Betsson AB publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 fredagen den 24 oktober klockan 07:30 CEST. Samma dag klockan 9:00 CEST bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till en presentation av rapporten.

Delårsrapporten presenteras av VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen hålls på engelska och efter presentationen finns tillfälle att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.

Länk för att delta i webbsändning:

https://betsson.events.inderes.com/q3-report-2025

Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Länk för att ställa muntliga frågor via telefonkonferens:

https://events.inderes.com/betsson/q3-report-2025/dial-in



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863

ir@betssonab.com



Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







