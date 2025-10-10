Valberedning utsedd inför Loomis årsstämma 2026

Följande representanter för Loomis AB:s aktieägare, tillsammans med styrelsens ordförande, kommer vara ledamöter i valberedningen inför bolagets årsstämma 2026:

Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder, ordförande i valberedningen

Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Fonder

Hjalmar Ek, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning

Johan Wadell, utsedd av Andra AP-fonden

Lars Blecko (adjungerad), Loomis styrelseordförande

Valberedningen kommer inför årsstämman 2026 att arbeta fram förslag avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, ersättningar till styrelse och revisor samt eventuella förändringar i instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm den 6 maj 2026.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till GroupLegal@loomis.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör förslag vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2026.

För ytterligare information kontakta:

Lars Blecko

Styrelseordförande

Kontaktperson:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 500 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.