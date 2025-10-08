Amitav Ghosh favorittippad inför Nobelpriset i litteratur 2025

Den indiske författaren Amitav Ghosh toppar Unibets oddslista inför Nobelpriset i litteratur som tillkännages imorgon. Han spelas just nu till oddset 5,00 gånger pengarna, lägst av alla kandidater.

Ghosh, född i Calcutta 1956, är internationellt prisad för romaner som förenar historia, politik och kultur, bland annat den hyllade Ibis-trilogin och Gun Island.

– Att Ghosh ligger högst på listan visar att många ser honom som en stark kandidat. Nobelpriset i litteratur är känt för att överraska, men under de senaste 15 åren har flera pristagare funnits högt upp på vår lista, säger Raúl Valencia López, marknads- och PR-ansvarig på Unibet.

Bakom Ghosh följer Can Xue (Kina), Haruki Murakami (Japan) och László Krasznahorkai (Ungern), alla till oddset 7,00. Därefter kommer Gerald Murnane (Australien) på 9,00 och Thomas Pynchon (USA) på 11,00.

Bland de riktiga högoddsarna finns Stephen King och J.K. Rowling, som spelas till 51 respektive 101 gånger pengarna.

Unibets odds på Nobelpriset i litteratur 2025 – topp 15

Amitav Ghosh (Indien): 5.00

Can Xue (Kina): 7.00

Haruki Murakami (Japan): 7.00

László Krasznahorkai (Ungern): 7.00

Gerald Murnane (Australien): 9.00

Thomas Pynchon (USA): 11.00

Mircea Cărtărescu (Rumänien): 17.00

Salman Rushdie (Storbritannien/Indien): 17.00

Anne Carson (Kanada): 21.00

António Lobo Antunes (Portugal): 21.00

Bushra al-Maqtari (Jemen): 21.00

Carl Frode Tiller (Norge): 21.00

Colm Tóibín (Irland): 21.00

Cristina Rivera Garza (Mexiko): 21.00

Enrique Vila-Matas (Spanien): 21.00

Alla odds på Nobelpriset i litteratur:

https://www.unibet.se/betting/sports/event/1025149769

För mer information, vänligen kontakta:

Raúl Valencia López, Marknads- och PR-ansvarig

raul.valencialopez@kindredgroup.com









Om Unibet

Unibet, som grundades 1997 med mottot “Av spelare, för spelare”, är en av Europas största och snabbast växande aktörer inom onlinespel. Numera ingår Unibet i FDJ UNITED, en av Europas ledande speloperatörer med över 33 miljoner kunder och 5 000 anställda. FDJ UNITED är noterat på Euronext Paris. För mer information, besök: www.fdjunited.com.