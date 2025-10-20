Ny undersökning: Så många bilister erkänner osäkra omkörningar av cyklister

I undersökningen, som omfattar 1 000 förare som kör bil på landsväg, svarar 31 procent att de kört om på ett osäkert sätt i när cyklister cyklat i bredd , och 12 procent att de blivit otåliga efter att ha väntat länge bakom en cyklist. Sju procent erkänner att de kört om trots dåliga förhållanden, exempelvis i kurvor, backar eller vid dålig sikt. Ytterligare sju procent anger att de kört om när det bildats köer bakom bilföraren.

När bilisterna fick frågan hur ofta detta sker svarade nästan 70 procent att det händer ibland, 27 procent att det har hänt en gång. Tre procent uppger att det händer ofta.

– Det är oroande att så många bilister erkänner riskfyllda omkörningar av cyklister. I trafiken är tålamod avgörande – en felbedömning kan få allvarliga konsekvenser. Vi vill uppmana alla förare att visa större hänsyn och hålla tillräckligt avstånd, särskilt på landsvägar där cyklister är extra utsatta, säger Ifs motorexpert Johan Granholm.

Kör om med “betryggande avstånd”

Oktober är en av månaderna på året då flest kollisioner sker mellan bilister och oskyddade trafikanter, enligt skadestatistik från If.

Johan Granholm uppmanar alla bilister att visa extra hänsyn under hösten när mörker, regn och hala vägbanor gör cyklister ännu mer utsatta. Enligt trafikförordningen ska omkörning av cyklister ske med ”betryggande avstånd”.

– Men man nämner inte vad ett ”betryggande avstånd är”, vilket är olyckligt. Flera länder har infört ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklister. Men ibland är inte ens detta tillräckligt. Ett betryggande avstånd kan ibland behöva vara ännu större, beroende på hur situationen och miljön ser ut. Att stressa fram en farlig situation i trafiken för att du vill komma fram 10 sekunder snabbare är inte värt den ökade risken för dina medtrafikanter, säger Johan Granholm.

Fråga: Har du kört om en cyklist på ett osäkert sätt på landsväg någon gång? Du kan välja flera alternativ.

Ja, när cyklister cyklar i bredd: 31 procent

Ja, på specifika vägtyper: 12 procent

Ja, när det köar upp bakom mig: 7 procent

Ja, när jag väntat länge bakom cyklisten: 12 procent

Ja, körde om trots dåliga förhållanden (t.ex. dålig sikt, i kurva eller backe): 7 procent

Ja, vid annat tillfälle: 1 procent

Ja, omedvetet: 8 procent

Nej: 41 procent

Om undersökningen och projektet ComCy:

Undersökningen genomfördes av Syno under perioden 8–15 september 2025 och omfattade 1 000 intervjuer med män och kvinnor i åldern 18–80 år som kör motorfordon på landsväg. På frågan ”Brukar du röra dej på landsväg uppgav 98 procent att de kör personbil, 7 procent att de kör ett annat motorfordon och 43 procent att de cyklar eller rör sig till fots på landsväg. Urvalet var nationellt representativt utifrån ålder, kön och region, och datainsamlingen gjordes genom en webbenkät via paneler.

Undersökningen har gjorts av If inom projektet ComCy, som ska hjälpa förare och fordonsutvecklare att förstå hur omkörningar upplevs av oskyddade trafikanter. Målet är ett säkrare trafikbeteende. Resultaten ska även användas i förarutbildningar och bidra till bättre hälsa, tillgänglighet och miljö.

Deltar i projektet gör: If, VTI, AB Volvo, Scania, POC, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, Chalmers, KTH, University of Berkeley, University of New Mexico, Trafikverket, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Värmland.