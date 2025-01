En på fem att Goop vinner Prix d’Amérique

Blir det en fjärde travseger i prestigefyllda Prix d’Amérique för Björn Goop? Svensken och hästen San Moteur är en av de stora favoriterna när Unibet redovisar oddsen inför loppet.

På söndag kl 16.20 går startskottet på Vincennes klassiska travbana i Paris när världens mest prestigefyllda travlopp, Prix d’Amérique, avgörs. 18 topphästar från traveliten gör upp om prissumman på drygt 5 miljoner kronor.

Unibets odds har tre tydliga favoriter i årets startfält. Regerande mästartravaren Idao de Tillard står som knapp förhandsfavorit med oddset 3.25. Men strax bakom, till oddsen 4,33 finns San Moteur med Björn Goop i sulkyn. Sett till samtliga odds får Goop därmed en chans på cirka 18 procent att ta en ny triumf i Prix d’Amérique.

– En av årets höjdpunkter väntar för alla travälskare, och enligt våra odds finns goda chanser till en svensk triumf för Björn Goop och stjärnhingsten San Moteur. Svensktränade Don Fanucci Zet har däremot ett mer blygsamt utgångsläge enligt våra odds, säger Raúl Valencia López, marknads och pr-ansvarig på Unibet.

Unibets odds på Prix d’Amerique 2025:

Vinnare:

Idao de Tillard 3.25

Go On Boy 4.00

San Moteur 4.33

Hussard du Landret 11.00

Josh Power 12.00

Hooker Berry 15.00

Iroise De La Noe 23.00

Keep Going 23.00

Just Love You 23.00

Emeraude De Bais 41.00

Justin Bold 51.00

Don Fanucci Zet 67.00

Ampia Mede Sm 67.00

Dimitri Ferm 81.00

Fakir De Mahey 126.00

Ideal Ligneries 126.00

Inmarosa 126.00

För de senaste oddsen se: https://www.unibet.se/betting/racing#/event/202501261500.H.FRA.nrnb___vincennes.7









