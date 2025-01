Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 januari 2025 i ACROUD AB

Extra bolagsstämma i ACROUD AB (publ) (”Acroud” eller ”Bolaget”) hölls idag den 24 januari 2025, vid vilken den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som presenterats i kallelsen till bolagstämman. Beslut fattades även om val av nya styrelseledamöter.

Bakgrund till beslutsförslagen

Den 9 december 2024 offentliggjorde Bolaget att ett term sheet ingåtts för omstrukturering i syfte att stärka Acrouds likviditet och finansiella position innebärande genomförande av vissa transaktioner som obligationsinnehavare samt aktieägare som representerar cirka 75,7 procent av aktiekapitalet åtagit sig att rösta för. Efter implementering av de åtgärder som ingår i term sheet kommer aktiekapitalet och rösterna i Bolaget att ägas till 23,4 procent av obligationsinnehavarna och 66,9 procent av de investerare som tecknat aktier i nyemissionen.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av aktier varigenom Acrouds aktiekapital ökas med högst 3 957 346,941933 euro genom en nyemission av högst 1 024 386 396 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,25 kronor per aktie.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutade stämman att arvodet ska vara oförändrat för omvalda ledamöter samt att arvodet för nya ledamöter ska baseras på det arvode som beslutades vid årsstämman 2024 med proratering för att reflektera mandatperioden för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman att omvälja Peter Åström och Richard Gale som styrelseledamöter, att välja Daniel Barfoot, Morten Marcussen och Jørgen Bouchard som nya styrelseledamöter samt att omvälja Peter Åström till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra den frivilliga konverteringen av Bolagets obligationer med ISIN SE0017562481 till nya aktier som beskrivs i Bolagets pressmeddelande från den 9 december 2024 samt att på ett tidseffektivt sätt stärka Bolagets kassa och att möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Vissa tekniska åtgärder

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 bolagsordningen på så sätt att, såvitt gäller aktiekapitalets gränser, den lägre gränsen ska vara 300 000 euro och den övre gränsen ska vara 1 200 000 euro för att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet och för att möjliggöra genomförandet av den riktade nyemissionen av aktier.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att aktiekapitalet ska minskas med 3 700 000 euro. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra genomförandet av den riktade nyemissionen av aktier. Efter minskningen kommer Acrouds aktiekapital att uppgå till 666 824,8592420 euro, fördelat på totalt 172 612 188 aktier (före nyemissionen, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0038631 euro).

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 bolagsordningen på så sätt att, såvitt gäller aktiekapitalets gränser, den lägre gränsen ska vara 3 800 000 euro och den övre gränsen ska vara 15 200 000 euro, och såvitt gäller gränserna för antalet aktier, den lägre gränsen ska vara 1 000 000 000 aktier och den övre gränsen ska vara 4 000 000 000 aktier för att möjliggöra den riktade nyemissionen av aktier.

Förvärv av Acroud Media Ltd

Acroud har, genom beslutet om riktad nyemission till RIAE Media Ltd, genomfört förvärvet av alla återstående aktier i Acroud Media Ltd från RIAE Media Ltd i enlighet med Acrouds pressmeddelande den 9 december 2024. RIAE Media Ltd blir därigenom, efter registrering av emissionen, Bolagets största aktieägare genom ett innehav om 466 460 948 aktier, motsvarande cirka 39 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Protokoll och fullständiga beslut

Protokollet från bolagsstämman, inklusive fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.acroud.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD

+356 9999 8017

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+35699112090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-post: info@acroud.com

Webbplats: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för affiliatebranschen inom iGaming. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och därmed leder flera erfarna personer i branschen Acrouds resa mot att bli ”The Mediahouse of The Future”. Vårt uppdrag är att koppla samman människor, innehållsskapare (Youtubers, Streamers, Affiliates) och företag. Vi växer snabbt och är fortfarande en ledande global aktör i branschen med drygt 70 personer på Malta, i Storbritannien, Danmark och Sverige. Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.