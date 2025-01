Acroud meddelar att villkoren i det skriftliga förfarandet under utestående obligationslån är uppfyllda

Med hänvisning till beslut som fattats idag på extra bolagsstämma i ACROUD AB (publ) (”Acroud” eller ”Bolaget) och som meddelats och beskrivits i ett pressmeddelande publicerat tidigare idag, meddelar Bolaget härmed att alla villkor för ikraftträdande av Bolagets begäran i det skriftliga förfarande som inleddes den 18 december 2024 (”Skriftliga Förfarandet”) avseende utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”) har uppfyllts inklusive förvärvet av resterande aktier i Acroud Media Ltd. Samtliga åtgärder följer av det term sheet för omstrukturering som Bolaget redogjorde för i ett pressmeddelande daterat den 9 december 2024 (”Term Sheet”).

Den 18 december 2024 initierade Bolaget det Skriftligt Förfarandet under Obligationerna i syfte att begära godkännande från Obligationsinnehavarna avseende rekapitaliseringen av Bolaget. För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av Bolagets begäran och de transaktioner som ingår i Term Sheet, vänligen se meddelandet om det Skriftliga Förfarandet på Bolagets hemsida. Bolaget meddelar idag att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent under Obligationerna, har bekräftat att samtliga villkor för ikraftträdandet av Bolagets begäran i det Skriftliga Förfarandet har uppfyllts.

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 14 januari 2025 har teckningsperioden för deltagande i emissionen av de super-seniora obligationerna med ISIN SE0023615661 avslutats. Tilldelning av de super-seniora obligationerna har genomförts och likviddagen är bestämd till 29 januari 2025. Det totala nominella beloppet för de super-seniora obligationerna är SEK 65 312 500 och omfattar en kontantbetalning om SEK 26 125 000 från de deltagande innehavarna av obligationer och genom kvittning mot Obligationer med ett belopp om SEK 39 187 500.

Nedan redogörs för de kvarstående transaktioner enligt Term Sheet vilket bland annat omfattar likviddagen för de super-seniora obligationerna, betalning för de aktier som ska tilldelas Obligationsinnehavarna inklusive avstämningsdag samt förväntat datum för leverans av aktier till samtliga tecknare av aktier.

Tidpunkt Händelse 29 januari 2025 Likviddag för emissionen av de super-seniora obligationerna med ISIN SE0023615661. 7 februari 2025 Avstämningsdag för innehavare av Obligationerna för att erhålla aktier. Detta innebär att innehavaren måste vara registrerad hos Euroclear Sweden som en direktregistrerad innehavare eller förvaltare av Obligationer för att kunna få aktier. 14 februari 2025 Betalning för aktier av Obligationsinnehavarna genom tvingande nedskrivning av utestående belopp under Obligationerna. Förväntat den 14 februari 2025 Ansökan om registrering av aktier vid Bolagsverket. Förväntat mellan 18–24 februari 2025 Leverans av aktier till samtliga tecknare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD

+356 9999 8017

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+35699112090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-post: info@acroud.com

Webbplats: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för affiliatebranschen inom iGaming. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och därmed leder flera erfarna personer i branschen Acrouds resa mot att bli ”The Mediahouse of The Future”. Vårt uppdrag är att koppla samman människor, innehållsskapare (Youtubers, Streamers, Affiliates) och företag. Vi växer snabbt och är fortfarande en ledande global aktör i branschen med drygt 70 personer på Malta, i Storbritannien, Danmark och Sverige. Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.