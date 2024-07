Evolution: Delårsrapport januari-juni 2024

Andra kvartalet 2024 (2 kv 2023)

Januari-juni 2024 (1H 2023)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Under andra kvartalet 2024 redovisade Evolution intäkter om 508,4 MEUR (441,1), vilket motsvarar en intäktstillväxt om 15 procent jämfört med föregående år och en EBITDA-marginal om 68 procent. Intäktstillväxten rensat för valutaeffekter uppskattas uppgå till 19 procent under kvartalet.

Evolution hade ett mycket aktivt andra kvartal och jag är nöjd med de framsteg vi gjort avseende flera initiativ. Vi arbetar intensivt med att introducera vårt erbjudande på marknader som nyligen har reglerats eller befinner sig i processen mot reglering, exempelvis Filippinerna, Brasilien och Tjeckien. Vi gör även de sista finjusteringarna på några av de fantastiska spel som kommer att släppas under andra halvåret 2024. Även detta år är releaseschemat något tyngre under andra halvåret.

