Fantasma Games lanserar ett nytt spel exklusivt med flera ledande operatörer

Fantasma Games (“Fantasma Games” eller “Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget kommer att genomföra ett nytt exklusivt spelsläpp, 24 Star Dream, via Light & Wonder den 28 november. Spelet kommer initialt att vara tillgängligt hos flera ledande operatörer i Europa, däribland Paddy Power, Betfair, Kaizen, White Hat, med flera.

Efter den exklusiva perioden, som varar i två veckor, planeras en lansering av spelet till operatörer inom Light & Wonders nätverk i Europa den 12 december. 24 Star Dream kommer även att certifieras för den amerikanska marknaden, med en process som påbörjas i samband med den europeiska lanseringen. Detta förväntas leda till tillgänglighet i de reglerade amerikanska delstaterna några månader efter lanseringen i Europa.

24 Star Dream är en uppföljare till det framgångsrika spelet Fortune Llama, som lanserades under första kvartalet i år.

“Efter den framgångsrika lanseringen av Fortune Llama, som släpptes via Relax Gaming, är jag glad över att vårt team har kunnat presentera uppföljaren 24 Star Dream. Denna lansering, som sker via Light & Wonder, baseras på efterfrågan från ledande operatörer. 24 Star Dream är särskilt inriktat på våra ledande marknader, den amerikanska och brittiska, och kommer att innehålla en Jackpot, vilket är populärt på dessa marknader. Samtidigt har Fortune Llama tagits emot väl på andra marknader, vilket ger oss stora förhoppningar om en global framgång med 24 Star Dream.

Utöver lanseringen av 24 Star Dream planerar vi även att släppa Payday Express i Michigan den 30 november. Vi har också erhållit certifiering för Wicked Kitty i Michigan, ett spel som lanserades tidigare i år via Light & Wonder. Vår ambition är att få spelet certifierat i fler stater inom kort.

Sammantaget ser vi, genom efterfrågan från operatörer, ett kvitto på att vår leverans av högkvalitativa spel väcker intresse på samtliga marknader. Vi fortsätter att exekvera på vår uttalade plan“, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ)

Email: fredrik@fantasmagames.com

Telefon: +46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.