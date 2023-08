Fantasma Games lanserar Safari Sun via Relax Gaming

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget kommer att genomföra ett nytt spelsläpp, Safari Sun, via Relax Gaming. Spelet lanseras idag och kommer via Relax Gaming att nå över 185 operatörer och över 550 varumärken med ledande operatörer i Europa såsom Entain, LeoVegas, Betsson och fler välkända varumärken. Spelet släpps globalt från dag ett, den 24 augusti, och förväntas att gå live med majoriteten av operatörerna inom Relax Gaming nätverk.

”Vi ser med spänning framemot lanseringen av Safari Sun. Spelet innehåller ett flertal spelfunktioner såsom expanderande symboler och andra underhållande funktioner, med ett afrikanskt savann inspirerat tema, vilket sammantaget brukar uppskattas bland spelarena. Spelet har fått positiv respons från operatörer samt recensionssajter av spel och vi ser framemot mottagandet från spelarna.

Spelet kommer initialt lanseras i Europa först och vi har som målsättning att lansera det i USA på sikt. Spelet släpps genom Relax Gaming, som under den senaste tiden gått live med en rad nya operatörer och på nya marknader, däribland Grekland. Vi har under de senaste spelsläppen sett en ökad räckvidd i antalet spelare som vi når via Relax Gaming och vi ser att det kommer fortsätta framgent.

Safari Sun är vårt andra spel som görs via vårt dotterbolag, Wiener Games, i Bulgarien där vi har som målsättning att öka produktionen på sikt.” säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 250 operatörer däribland BetMGM, Draftkings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.