Fantasma Games slår nytt rekord i spelbehållning under mars månad

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget återigen har slagit nytt rekord i spelbehållning för en månad och når över 84 MSEK, att jämföra med tidigare rekord om 54 MSEK i december.

Det som främst ligger till grunden till rekordet är flertalet större händelser: en stark release av både Fortune Llama och Volatile Egypt, bolagets första jackpotspel, samt lansering av befintlig portfölj hos nya operatörer. Vidare ingick Fantasma Games avtal med bland annat Draftkings, vilka var den största nya operatören som bolaget gick live med under mars.

“Mars månad blev en exceptionellt stark månad vilket är ett resultat av att vi lyckades leverera på flera håll. Vi hade två lyckade spellanseringar, där Fortune Llama blev särskilt lyckat och väl mottaget vid lansering primärt i Europa, varför vi ser stor potential för spelet på ytterligare marknader, däribland USA på sikt. Vi gick därutöver live med flera nya operatörer med delar av vår befintliga portfölj, där Draftkings var den största operatören. Vi fortsätter kontinuerligt att addera befintliga titlar med ledande operatörer, bland annat lanserades Prometheus: Titan of Fire i Pennsylvania under mars med BetMGM.

I och med hur och när spel lanseras kommer det att medföra en viss fluktuation i spelbehållningen månad per månad. Men med det sagt så växer long-tailen på våra spel successivt, vilket leder till att vi vår får alltmer stabilare och kontinuerligt starkare intäktsströmmar.

Som vi tidigare har nämnt så ser vi stora tillväxtmöjligheter i många marknader och vi ser med spänning framemot att fortsätta utveckla relationer med ledande partners för att möjliggöra att kommande lanseringar slår nya rekord”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com

+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Promethues: Titan of Fire, Magikspell, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland BetMGM, Draftkings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.