If gör det lättare att bygga upp hållbart efter en skada med rådgivning och ekonomiskt stöd

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. Försäkringsbolaget If vill hjälpa till att stödja den gröna omställningen i branschen och satsar på en alltmer hållbar skadereglering. If har lanserat den nya tjänsten ”Hållbart bygge” i Norge och nu står svenska marknaden på tur. Syftet är att ge en extra motivation i form av ekonomiskt stöd, men även råd och expertis, när en företagskund ska bygga upp en kommersiell fastighet efter en olycka eller större skada på en byggnad.

Företagskunder kan få upp mot tre miljoner kronor extra i ersättning för att välja hållbara alternativ som solceller, miljövänliga material, effektiva lösningar för el eller avfallshantering.

– Som försäkringsbolag har vi en chans att bidra till en hållbar omställning när vi hjälper till att återställa och bygga upp efter olika typer av skador. Vi kan ge råd, vägledning och hjälp med genomförandet för att säkerställa att hållbarhetslösningarna som finns idag blir tydliga och lättare att välja för våra kunder, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Nästan 40 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser är relaterade till uppbyggnaden och driften av byggnader, enligt World Green Building Council. Många byggnader har potential att bli mer hållbara och energieffektiva.

If samarbetar med Sweden Green Building Council, som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande, vad gäller tjänsten Hållbart bygge.

– Certifiering ställer hårda krav, men skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och som också innebär en bättre investering. Vi ser att ekonomiska incitament är viktiga för att uppnå klimat- och miljömål och här kan försäkringsbranschen spela en viktig roll. Det känns väldigt kul att nu kunna presentera ännu en anledning till att certifiera sin byggnad och vi är glada att If valt BREEAM och Miljöbyggnad som certifieringssystem. Vi hoppas att fler branscher och bolag kan inspireras av detta, säger Carolina Larsson, avdelningschef certifiering på Sweden Green Building Council, SGBC.

Lagerbyggnader, industriella produktionsanläggningar och driftsbyggnader inom jordbruk omfattas för närvarande inte av Hållbart bygge.

Bygga hållbart

För att bygga hållbart och miljövänligt används olika certifieringssystem. Det gör att man sätter fokus på hållbarhet i varje del av processen, vilket öppnar upp för gröna lån och finansiering. En miljöcertifiering är inte bara kvalitetsstämpel, det är också ett sätt att bygga förtroende för varumärket.

I Hållbart bygge lutar sig If mot två av de mest använda certifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad och BREEAM-SE, (BRE Environmental Assessment Method).

Läs mer: Hållbart bygge | Enklare att återuppbygga hållbart – If

Ifs hållbarhetsarbete

I december 2023 fick If som första svenska försäkringsbolag sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt initiativ för företag som vill sätta ambitiösa och vetenskapligt baserade klimatmål. Mål anses vara ”vetenskapligt baserade” om de är i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändigt för att nå målen i Parisavtalet. Varje år köper If in material och tjänster för mer än 11 miljarder kronor för att hantera motor- och byggskador och skaderegleringen står för betydande CO2e-utsläpp. If har därför satt så kallade supplier engagements targets för att minska utsläppen från skaderegleringen.

Hållbart bygge är en del av Ifs arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer: If först i branschen med vetenskapligt baserade klimatmål