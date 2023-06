Inbjudan till Investor Forum – webbsänd presentation av det andra kvartalet

For version in English, please scroll down. Välkommen till den webbsändning Fortnox arrangerar i samband med att vi släpper rapport för det andra kvartalet.

Rapporten släpps den 14 juli klockan 08:30 och vår direktsändning startar klockan 11.00. Från vår studio i Växjö kommer Fortnox vd – Tommy Eklund – att presentera hur det har gått för Fortnox under det senaste kvartalet. En extern moderator kommer att leda programmet och det kommer att finnas möjlighet att skicka in frågor direkt under sändningen.

Var? Digital sändning. Klicka på länken för att delta: https://vimeo.com/event/2348203

Du kan också nå sändningen via: https://www.fortnox.se/om-fortnox/investerare

När? 14 juli, klockan 11.00.

Har du frågor om sändningen? Kontakta Andreas Birro på andreas.birro@fortnox.se

Invitation to Investor Forum – Fortnox live-streamed second-quarter presentation

Welcome to participate in our Q2 Investor Forum – the live-streamed event we arrange in conjunction with releasing earnings. The Q2 report will be published on July 14, at 8.30 a.m. (CEST) and the live stream will start at 11.00 a.m. Watch our CEO, Tommy Eklund, present Fortnox’s development in the past quarter from our studio in Växjö. An external moderator will lead the program and it will be possible to send in your questions live.

Where? Online. Just click on the link to participate: https://vimeo.com/event/2348203

You can also access the live stream at: https://www.fortnox.se/om-fortnox/investerare

When? July 14, 11.00 a.m. (CET).

Questions about the stream? Contact Andreas Birro, andreas.birro@fortnox.se









Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se