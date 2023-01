Kindred är ’Charged and Ready to Raise’ – stödjer Women in Tech Sweden

Kindred stödjer Women in Tech Sweden för sjunde året i rad och deltar i konferensen i Stockholm som Co-Creating Partner. Women in Tech Sweden är den största konferensen för kvinnor inom teknikbranschen i Norden. Temat för årets konferens är “Charged and Ready to Raise” och kommer från att ladda batterierna och samla kraft för att tillsammans hitta nya vägar framåt.

Kindred Group plc (Kindred) stödjer Women in Tech Sweden för sjunde året i rad och deltar den 23 mars på Waterfront Congress Center som Co-Creating Partner. Årets konferens belyser frågor som energi, cybersäkerhet, AI och ledarskap. Women in Tech strävar efter att få in fler kvinnor i teknikbranschen och stödjer dem som redan är en del av branschen. Med 2 500 deltagare är konferensen ett utmärkt tillfälle för nätverkande och kunskapsutbyte.

“Att erbjuda en gemenskap och ett nätverk som inspirerar kvinnor att fortsätta sin karriär inom tech-branschen är nödvändigt, och för oss på Kindred särskilt viktigt att stödja. Att attrahera och behålla den bästa tech-kompetensen är inte lätt. Genom att samarbeta med Women in Tech Sweden kommer vi närmare topptalanger inom tech. Att dessutom vara en del av #WiTswe23 är oerhört tillfredsställande och våra medarbetare är angelägna att delta i konferensen. Vi får en fantastisk möjlighet att visa vilka vi är, våra värderingar och vår företagskultur”, säger Johan Engberg, Head of Tech Employee Lifecycle, Kindred Group.

”Långsiktiga partnerskap är viktiga för Women in Tech Sweden och vi är oerhört stolta över att ha Kindred Group på resan för sjunde året i rad! Tillsammans förbättrar vi branschen steg för steg”, säger Elin Eriksson, Director Women in Tech Sweden.







För ytterligare information:

Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

press@kindredgroup.com

+46 72 165 15 17

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har mer än 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt IBIA, International Betting Integrity Association. Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Taggar: