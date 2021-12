Kindred förlänger samarbetet med Women in Racing för att öka jämställdheten inom hästkapplöpningen

mån, dec 20, 2021 10:45 CET









Kindred Group förlänger samarbetet med det brittiska projektet “Racing Home”. Samarbetet gör det möjligt för organisationen Women in Racing att genomföra en rad åtgärder som fokuserar på förutsättningarna för att kombinera familje- och yrkesliv inom hästkapplöpningssporten. Att kunna förena föräldrarskap och arbetsliv är centralt för en hållbar utveckling och välbefinnande inom branschen.

Kindred Group plc (Kindred) har sedan 2020 samarbetat med den brittiska ideella organisationen Women in Racing för att öka medvetenheten om de utmaningar som arbetande mödrar möter inom hästkapplöpningssporten. Kindred sponsrade programmet “Racing Home”, som togs fram i samarbete med Simply Racing och Oxford Brookes University i Storbritannien. Programmet resulterade i rapporten “Racing Home, Working Mothers in the Horseracing Industry”. Kindred förlänger nu med ett år, tillsammans med organisationen Racing Foundation, sitt finansiella stöd vilket gör att Women in Racing kan genomföra de rekommendationer som lyfts fram i rapporten. Detta innefattar bland annat att utveckla en “Racing Home”-portal (webbplats), stödja gravida kvinnor i en fortsatt karriär inom sporten samt utbilda yngre generationer om lika möjligheter.

“Vi är mycket glada över att kunna stödja det viktiga arbete som Women in Racing gör för att främja kvinnor inom hästkapplöpningen. Vi har en stark tilltro till att ökad mångfald är nyckeln till framgång och vi lägger stor vikt vid detta i hela koncernen. Vi vet att Women in Racing spelar en central roll i att öka medvetenheten om mångfald i hästkapplöpningsbranschen och vi är glada över att kunna stödja genomförandet av konkreta åtgärder för att öka branschens välbefinnande”, säger Ed Nicholson, Head of Kindred Racing Communications och Sponsorship på Kindred Group.

“Women in Racing är oerhört tacksamma för det fortsatta stödet från Kindred Group i ”Racing Home”-projektet. Teamet på Kindred har uppmuntrat oss sedan starten av ”Racing Home” och sporrat oss att fortsätta med vårt arbete. Vi är mycket förväntansfulla inför nästa fas. Vi ser fram emot att implementera resultaten från forskningen och fortsätta att arbeta med Kindred Group för att göra hästkapplöpningen till en mer hållbar miljö för arbetande mödrar och föräldrar”, säger Tallulah Lewis, ordförande för Women in Racing.







