Kindred lanserar egenutvecklad spelplattform i New Jersey

Kindred har fått ett slutgiltigt godkännande från New Jersey Division of Gaming Enforcement för sin egenutvecklade spelplattform. Att introducera Kindred-plattformen i New Jersey kommer att ge en förstärkt kundupplevelse, bättre analysverktyg och förbättrad flexibilitet. Plattformen förväntas gå live i mitten av maj.

Kindred Group plc (Kindred) har fått det slutgiltiga godkännandet för sin egenutvecklade spelplattform från spelmyndigheten i New Jersey, Division of Gaming Enforcement (NJDGE). Godkännandet är ett viktigt steg i utrullningen av Kindred-plattformen i valda delar av Nordamerika.

Plattformen väntas erbjuda en tydligt förbättrad flexibilitet och prestanda genom en bredare uppsättning av analysverktyg och data. Den kommer också att ge Unibets kunder i New Jersey en ökad upplevelse där produkter och innehåll kan skräddarsys i större utsträckning med fler alternativ och erbjudanden. Kindred-plattformen kommer även tillgodose Kindreds arbete med ansvarsfullt spelande i enlighet med lokala behov och krav.

“Jag är mycket glad över att vi nu kan lansera vår egen Kindred-plattform i New Jersey, och jag är oerhört stolt över alla på Kindred som har gjort detta möjligt. Genom att introducera plattformen för våra kunder i New Jersey kommer de att få ta del av samma underhållning och upplevelse som uppskattas av våra kunder i Europa. Vi kan nu äntligen visa upp vår sanna Unibet-produkt. Jag vill också tacka NJDGE för ett professionellt samarbete under godkännandeprocessen”, säger Henrik Tjärnström, vd och koncernchef för Kindred Group.

Kindred-plattformen förväntas gå live i mitten av maj och kommer att fortsätta utvecklas löpande efter lanseringen. Kindred räknar med att fortsätta utrullningen av plattformen med Pennsylvania som nästa delstat.





Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-17 15:35 CET.

