Klarnas årliga trendrapport visar att ”Fandom Fashion” är shoppingtemat för 2023 – Beyoncé, Taylor Swift och Barbie med flera visar vägen

Stockholm, 30 november 2023 – Idag släpper Klarna , det AI-drivna betalnätverket och shoppingassistenten, sin andra årliga trendrapport “ The Checkout ” som ger en översikt av årets konsumenttrender. Baserat på de produkter som svenska konsumenter köpte 2023 identifierade rapporten ”Fandom Fashion” som ett av årets stora teman med Beyoncés Renaissance Tour, Taylor Swifts Eras Tour samt Barbie-filmen som popkulturella landmärken.

Klarna såg en försäljningsökning på 108 % av vänskapsarmband i juli 2023, jämfört med i början av året. Den ökningen kan kopplas till temat ”Fandom Fashion” och trenden att byta armband med varandra under Taylor Swifts Eras Tour. Genom Klarna skedde också en försäljningsökning på 231 % av cowboyhattar (under juli 2023) och en ökning på 284 % av strassmycken (juni 2023). Båda försäljningsökningarna kan kopplas till Beyoncés Renaissance Tour. Vidare ökade försäljningen av fransiga klänningar (juli 2023) med 99 %, inspirerat av Taylor Swifts olika outfits i ”Fearless era” från hennes turné. Även försäljningen av rosa nagellack ökade med hela 180 % (juli 2023) med anledning av Barbie-filmen.

”Mode och skönhet har länge varit centralt i liveshower eftersom det förhöjer musiken och upplevelsen. Med mäktiga turnégarderober och skräddarsydda looks som tagit tusentals timmar att skapa, och från märken som fansen drömmer om att få bära, är det ingen överraskning att artisternas mode blir så uppmärksammat”, säger Emilia de Poret, Klarnas Fashion Director. ”Sommarens stora turnéer är alla bra exempel på hur artister sätter trender för sina miljontals fans. Det är händelser inom popkultur som skrivs in i modehistorien.”

Under det övergripande temat ”Life Maximized” kan Klarna se två tydliga trender i Sverige: ”Interior Expressionism” och ”Host With the Most” som speglar hur svenska konsumenter maxar sin heminredning och bjuder hem vänner och familj. Det finns en vilja att inreda med färgstarka och unika detaljer, vilket bidrog till en försäljningsökning på 522 % av rutiga filtar (maj 2023) och en ökning på 414 % för prydnadskuddar (september 2023). Andra populära produkter som randiga mattor, marmorbord och ljusslingor har alla ökat markant i försäljning under året.

Det sista temat i Klarnas rapport, “Host With the Most”, uppmärksammar det växande intresset för att bjuda hem familj och vänner. Trenden innebär en ökning i köp av hemprodukter som smarta tv-apparater (+173 % i augusti 2023) för extra härliga filmkvällar och sugrör i glas (+375 % i augusti 2023) samt champagneglas (+160 % i maj 2023) för drinkar i restaurangklass.

“Life Maximized” är Klarnas andra årliga trendrapport som belyser årets mest unika och kulturdrivna trender. Under 2022 rådde temat “Nostalgia” och de mest utmärkande trenderna var bland andra “Regencycore”, “Y2K” och “Vintage Tech”.

Trendande produkter i Sverige under specifika månader 2023 (jämfört med januari 2023):

Fandom Fashion

Cowboyhatt i silver (+756 % i april 2023) Smycken med strass (+284 % i juni 2023) Tenniskjolar (+267 % i maj 2023) Pärlade armband (+206 % i maj 2023) Rosa nagellack (+180 % i juli 2023) Glittriga nätstrumpbyxor (+112 % i september 2023) Vänskapsarmband (+108 % i juli 2023) Fransklänning (+99 % i juli 2023) Silvertopp (+56 % i juni 2023)

Interior Expressionism

Rutig filt (+522 % i maj 2023) Prydnadskudde (+414 % i september 2023) Fåtölj (+413 % i mars 2023) Marmorbord (+270 % i augusti 2023) Randig matta (+162 % i juni 2023) Ljusslingor (+105 % i augusti 2023)

Host With the Most

Eteriska oljor (+184 % i augusti 2023) Smart tv (+173 % i augusti 2023) Champagneglas (+160% i maj 2023) Sugrör i glas (+148 % i september 2023) Flasköppnare (+121 % i augusti 2023) Ishink (+115 % i maj 2023) Minikyl (+97 % i augusti 2023) Långa ljus (+89 % i maj 2023)

Trendande produkter globalt under specifika månader 2023 (jämfört med januari 2023):

Fandom Fashion

Cowboyhatt med strass (+1601 % i augusti 2023) Rosa bagage (+254 % i augusti 2023) Pärlade smycken (+157 % i augusti 2023) Tenniskjolar (+152 % i juni 2023) Rosa nagellack (+146 % i september 2023) Flytande glittrig ögonskugga (+82 % i maj 2023) Vänskapsarmband (+52 % i september 2023)

Interior Expressionism

Vågig retroinspirerad spegel (+614 % i augusti 2023) Prydnadskudde (+413 % i september 2023) Stearinljus i geometriska former (+274 % i september 2023) Rutig filt (+202 % i september 2023) Randig matta (+90 % i juni 2023)

Host With the Most

Ishink (+175 % i mars 2023) Sugrör i glas (+107 % i augusti 2023) Diffuser/doftspridare för eteriska oljor (+93 % i september 2023) Flasköppnare (+89 % i maj 2023) Miniprojektor (+84 % i september 2023)

Klarnas shoppingindex beräknas efter antal sålda produkter i förhållande till det totala antalet sålda produkter och speglar dom verkliga trenderna oavsett tillväxt inom kategorin. Informationen kommer från onlineköp via Klarna i USA, Storbritannien, Sverige, Spanien, Frankrike, Italien och Polen från januari 2023 till september 2023.

