Loomis gör strategiskt förvärv i USA genom att förvärva Burroughs

Loomis AB har, genom sitt helägda dotterbolag Loomis US Holding Inc., ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Burroughs, Inc. till en fast köpeskilling om 72 MUSD (ca 695 MSEK) på en kassa och skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpeskilling. Förvärvet är i linje med Loomis kommunicerade strategi att bredda sina tjänster inom ATM (uttagsautomater) och Automated Solutions genom att förvärva nya förmågor och kapaciteter.

Burroughs erbjuder omfattande tjänster för livscykelhantering av ett brett utbud av utrustning i USA och Kanada. Dessa tjänster inkluderar både digitala och on-sitelösningar för första- och andra linjens underhåll för bland annat uttagsautomater, smarta kassaskåp och kiosker. Tjänsterna omfattar automatisering av betalningar och transaktioner, teknik för obevakad självbetjäning, fjärrövervakning, förebyggande åtgärder och andra anslutna tekniklösningar. Burroughs erbjuder flexibla lösningar som kan anpassas till olika typer av enheter, oberoende av leverantör.

Burroughs har etablerat sig som en ledande aktör i USA och Kanada och har en personalstyrka på cirka 600 anställda varav merparten är professionella servicetekniker. Under 2024 hade företaget en omsättning på cirka 107 MUSD.

“Förvärvet av Burroughs är ett viktigt steg i att utöka våra tjänster kring uttagsautomater och automatiserade lösningar i USA. Tillsammans kan vi erbjuda en omfattande helhetslösning för uttagsautomater, inklusive första och andra linjens underhållstjänster. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda fler tjänster till våra befintliga kunder och utöka vår adresserbara marknad, vilket i sin tur hjälper oss att öka vår marknadsandel. Genom att nyttja vår kombinerade kundbas och få bättre kontroll över leveranskedjan positionerar vi oss för lönsam tillväxt. Våra närliggande tjänster har varit avgörande för vår tillväxt, och vi kommer fortsätta satsa inom dessa områden,” kommenterar Aritz Larrea, Loomis vd och koncernchef.

Förvärvet kommer att finansieras genom tillgänglig kassa och existerande kreditfaciliteter och har ingen väsentlig påverkan på koncernens skuldsättningsgrad.

Verksamheten kommer att rapporteras inom segment USA och konsolideras i Loomis från och med slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet med förbehåll för särskilda villkor. Burroughs ledningsgrupp kommer att stanna kvar i företaget i sina nuvarande roller.

Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på koncernens rörelseresultat (EBITA1) över tid.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

Loomis vd och koncernchef Aritz Larrea och ekonomi- och finansdirektör Johan Wilsby kommer presentera resultatet för första kvartalet 2025 den 7 maj kl. 10.00. Mer information om förvärvet samt möjlighet att ställa frågor ges i samband med presentationen av delårsrapporten för januari – mars 2025.

Information om webbsändningen och telefonnummer finns på Loomis hemsida, via följande länk: https://www.loomis.com/sv-se/investerare/rapporter

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com .

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

079 006 45 92









Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 500 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2025 kl. 16:00.