Odds: Här är årets julklapp 2024

Snart kommer beskedet om vad som blir årets julklapp. Enligt de senaste oddsen från Unibet ligger en donation till gott ändamål och återvunna kläder i toppstriden i år.

Det råder liten tvekan om att trenden går mot mer hållbara val och en ökad medvetenhet om både miljö och medmänsklighet. På Unibets oddslista är det ”Donation till ett gott ändamål” och “Återvunna kläder” som delar förstaplatsen om att bli årets julklapp, båda med oddset 8,00.

Strax bakom finns några kandidater som tycks spegla en trend kopplad till ett fokus på hemmamiljöer och välmående, med luftrenare och planteringskit för inomhusodling. Men även teknikprylar som smart högtalare, trådlös laddstation och aktivitetsarmband finns med bland de saker som delar andraplatsen, till oddset 10,00.

– I år pekar våra odds på att en trend mot mer medvetna val av julklappar kommer att lyftas fram i valet av årets julklapp. Välgörenhetsdonationen har ofta funnits med i förhandssnacket tidigare år, så kanske är det dags denna gång, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Bland högoddsarna att bli årets julklapp hittar vi bland annat en genanalys, sexleksak eller – för alla fotbollsfantaster – When We Were Kings-brädspelet (från succépodden som snart lägger ner). Dessa kan spelas till 26 respektive 30 gånger pengarna.

Unibets odds på årets julklapp 2024:

Donation till gott ändamål: 8.00

Återvunna kläder: 8.00

Aktivitetsarmband: 10.00

Luftrenare: 10.00

Planteringskit för inomhusodling: 10.00

Smarta högtalaren: 10.00

Solcellsladdaren: 10.00

Trådlös laddningsstation: 10.00

Tågresa: 10.00

VR-upplevelsepaket: 10.00

Smartklocka: 12.00

Trådlösa hörlurar: 12.00

AI-personliga assistenter: 14.00

Äggklocka: 14.00

El-fordon: 16.00

Gymkortet: 16.00

Power Bank: 16.00

Vantar: 18.00

Slow Cooker: 20.00

Genanalys: 26.00

Keyfinder: 26.00

Massagepistol: 26.00

Sexleksaken: 26.00

Sous vide-maskinen: 30.00

Digitalt läs: 30.00

VR-glasögon: 30.00

When we were kings-brädspel: 30.00

För de senaste oddsen och hela listan, besök: https://www.unibet.se/betting/sports/event/1021867986

