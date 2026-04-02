Oddsen inför Superettan: ”Peking” kan göra snabb återkomst

När Superettan drar i gång under påskhelgen är oddsen hos Unibet tydliga: De tre lagen som föll ur Allsvenskan i höstas är stora favoriter att fajtas i toppen av serien, medan nykomlingarna från ettan väntas få det tufft i botten.

Superettan 2026 kommer att präglas av tre nedflyttade klubbars kamp för att ta sig tillbaka till högstaligan. Detta enligt förhandsoddsen från ligans huvudsponsor Unibet.

IFK Norrköping står i tre gånger pengarna, eller 33% sannolikhet, att fixa seriesegern och därmed säkra uppflyttning. Östers IF hamnar på andraplats i oddslistan (odds 4,50) och IFK Värnamo på tredjeplats (6,50). Närmast bakom att utmana om topp-3 är Helsingborgs IF till oddset 8,00.

Unibets odds pekar också på ett lyft för Örebro SK, som med nöd och näppe klarade sig kvar i höstas. Denna gång lutar det åt övre halvan, i konkurrens med lag som Landskrona, Falkenberg och Varberg.

– Ifjol lyckades Västerås och Kalmar lösa en snabb återkomst till högstasligan. I år ligger pressen på IFK Norrköping och Öster att göra med samma sak. Samtidigt är Superettan lurig och svårtippad, och allt kan hända, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Nykomlingarna väntas få det tufft

I andra änden av tabellen är det de tre uppflyttade lagen från division 1 som får kämpa för att undvika nedflyttning. Norrby IF tippas i botten en bit efter övriga lag. För Ljungskile SK och Nordic United kan det bli en nedflyttningskamp tillsammans med norrlandslagen GIF Sundsvall och Östersunds FK.

Superettan startar under påskhelgen 4-7 april, och redan i premiäromgången möts två av favoriterna när IFK Norrköping tar emot IFK Värnamo. En annan toppdrabbning är mötet mellan Helsingborg och Öster.

Unibets odds på Superettan 2026

Vinnare

IFK Norrköping 3.00

Öster 4.50

IFK Värnamo 6.50

Helsingborg 8.00

Landskrona 17.00

Örebro 17.00

Falkenberg 19.00

Varberg 19.00

Oddevold 23.00

Sandviken 23.00

Brage 29.00

Östersund 29.00

GIF Sundsvall 34.00

Ljungskile 46.00

Nordic United 46.00

Norrby 81.00

Skyttekung

Christoffer Nyman 5.00

Alexander Johansson 7.00

Kalle Holmberg 8.00

Edi Sylisufaj 9.00

Tim Prica 9.00

Kai Meriluoto 10.00

Antonio Yakoub 12.00

Salomo Ojala 12.00

