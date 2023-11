Under tredje kvartalet sjönk nettointäkterna med 9 procent jämfört med kvartal 2 som en följd av fortsatt låga marknadsföringsutgifter och säsongseffekter. Partnerverksamheten bidrog marginellt till de totala intäkterna.

Under kvartal 3 var rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) stabilt jämfört med föregående kvartal och uppgick till -2,6 miljoner SEK (-2,5 miljoner SEK). Sjunkande intäkter motverkades av lägre marknadsföringskostnader och lägre omkostnader.

De lägre intäkterna under kvartalet återspeglar en försiktig nivå på marknadsföring och säsongseffekter. Marknadsföringsutgifterna var fortsatt låga i absoluta belopp och även som relation till intäkterna. Under kvartalet började Spiffbet arbeta med en extern aktör som hanterar upphandling av marknadsföring, vilket innebar en omställning som resulterade i något lägre aktivitet i marknadsföringen. Kvartalets bruttomarginal sjönk under kvartalet jämfört med föregående kvartal, vilket beror på lägre volym. Inom organisationen har det varit fortsatt arbete med att minska kostnaderna och att öka effektiviteten.

Fjärde kvartalet 2023 inleds med signifikant ökad spelaraktivitet och god tillströmning av nya kunder i befintliga kasinon i takt med att marknadsföringen har ökat och även till följd av en breddning av marknadsföringen. Under oktober ökade intäkterna i Supernopea, TurboVegas och Metal Casino sammantaget med 28 procent och bruttomarginalen uppgick till 34 procent. Den nya organisationen med en extern leverantör för hantering av upphandling av affiliatemarknadsföring börjar ge resultat i form av tillväxt med allt lägre kostnader för kundanskaffning. Lanseringen av Supersnabbt.se har varit betydligt över förväntan vad gäller kundtillströmning, men har också medfört ökade marknadsföringskostnader. Fokus för kvartalet är att bygga och förädla kunddatabasen i Supersnabbt.se och lansera Helmicasino.com. Den starka kundtillströmningen hittills under kvartalet bedöms fortsätta under resten av kvartalet.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Nettoomsättningen för årets tredje kvartal uppgick till 9 377 TSEK (14 846 TSEK).

Tredje kvartalets nettoresultat uppgick till -6 272 TSEK (-6 353 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av avskrivningar om 4 851 TSEK (4 882 TSEK).

Under det tredje kvartalet uppgick kassaflödet till -2 175 TSEK (-329 TSEK) . Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -1 655 TSEK (-3 051 TSEK).

Eget kapital vid periodens slut uppgick till 40 455 TSEK (28 418 TSEK).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 693 TSEK (900 TSEK).

Spiffbet avyttrade spelproduktionen till Million Games AB. Spiffbet bedriver ingen spelproduktion från september 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Spiffbet lanserade Supersnabbt.se som är ett kasino som riktar sig till den svenska marknaden. Detta skedde under andra halvan av oktober.

Helmicasino.com förvärvades och planeras lanseras under december. Kasinot kommer rikta sig mot den finska marknaden.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR tredje kvartalet

Hur skulle du sammanfatta det tredje kvartalet?

Intäkterna var återigen låga under kvartalet. Förutom att tredje kvartalet består av två sommarmånader som bidrar negativt är det inte så mycket mer att konstatera än att det var för låg aktivitet i marknadsföringen. Marknadsföringssamarbetet med vår nya partner kom inte riktigt i gång förrän i början av september. Nu har samarbetet fallit på plats och vi har en högre aktivitet i vår marknadsföring vilket börjar få genomslag på intäkter. Kostnaderna var fortsatt under kontroll vilket innebar att vi hade ungefär samma EBITDA-resultat som kvartal 2.

Hur ser det ut hittills under kvartal 3?

Vi har haft en väldigt stark underliggande tillväxt i våra befintliga kasinon som är Supernopea, TurboVegas och Metal Casino. Nu när vi successivt ökar marknadsföringen för dessa varumärken har också tillväxten varit god. Under oktober växte dessa tre varumärken med 28 procent och marginalen ökade till 32 procent sammantaget för dessa. Metal Casino är det varumärke som bidrar mest till en god marginal och visar styrka när vi ökar marknadsföringen. Lanseringen av Supersnabbt.se skedde relativt sent i månaden, vilket innebär att vi ännu inte har en hel månad för detta varumärke. Här är tillväxten väldigt stark vad gäller nya kunder och här ser vi också ökande spelarinsättningar.

Berätta mer om Supersnabbt.se

Vi såg en möjlighet att skapa ett systervarumärke i Sverige till vårt finska varumärke Supernopea. Inför lanseringen var flertalet affiliate-aktörer positiva till denna kommande lansering. Lanseringen skedde skarpt med affiliates precis i slutet av månaden. Vi fick direkt ett kraftigt inflöde av kunder och successivt har vi sett ökande spelarinsättningar som är den främsta intäktsdrivande faktorn i ett kasino. Under fjärde kvartalet kommer vi arbeta mycket med att fortsätta marknadsföra Supersnabbt.se och även med att bearbeta befintliga kunder. Vi kommer även bredda med andra trafikkällor än affiliate-marknadsföring.

Kan du berätta mer om denna breddning

Vi har historiskt arbetat mer eller mindre uteslutande med affiliate-marknadsföring som är en effektiv metod att få in nya kunder och faktiskt endast betala för de kunder som gör en insättning. Vi ser dock att det är en ganska kostsam väg till nya kunder över tid och vi når inte ut till alla kunder på detta sätt. Här kan vi komplettera med annan marknadsföring som sociala medier och sökordsmarknadsföring. Metal Casino har i detta sammanhang fungerat väl historiskt, vilket vi framgångsrikt vidareutvecklat under oktober. Här kan vi också bredda till andra källor än sociala medier. Än så länge är vi försiktiga men ser en god möjlighet att utveckla vår affär framöver utöver testverksamheten på Metal Casino.

Du nämner Metal Casino. Hur går det för Metal Casino?

Metal Casino är utan tvekan det mest stabila varumärket i vår portfölj. Det har en bra geografisk fördelning av intäkter med en stor andel från de reglerade marknaderna Sverige och Storbritannien. Kasinot har låga kostnader för marknadsföring och växer väldigt bra sedan slutet av tredje kvartalet. Metal Casino drar fördel av en lojal kundbas. Nu har vi påbörjat en breddning av vår marknadsföring i flera kanaler och vi arbetar också med att växa i geografiskt i Spanien och Brasilien. Än så länge är det de befintliga marknaderna som dominerar men det ser spännande ut framöver.

Ni köpte också Helmicasino.com. Berätta mera!

Det stämmer. Vi tog över domän och den kod som behövs för att driva Helmicasino.com av en partner inom partnerverksamheten. Kasinot var lönsamt precis innan det fick problem med att tillhandahålla konkurrenskraftiga betalningsmetoder och tvingades att stänga. Köpeskillingen är endast 300 tusen kronor och vi kommer inte ha några större kostnader utöver marknadsföring vid uppstarten. Vi använder samma plattform och teknikpartner samt har erfarenhet av att arbeta med kasinot. Målet är att återöppna i december, vilket borde ge en bra extra knuff i intäkterna i slutet av fjärde kvartalet.

Kommer ni gå EBITDA break-even under året?

Nu är det inte så lång tid kvar. Min bedömning är att vi kommer nå det om vi inte får oväntade kostnader till följd av lanseringarna. Allt hänger på om vi kan upprätthålla farten vi fick upp i oktober och att inte marknadsföringskostnaderna ökar snabbare än vad vi klarar av utifrån att nå break-even. Vi genomför några ytterligare besparingar som delvis får effekt under innevarande kvartal.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/







För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 07:00 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino och erbjuder kasinotjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.