Rekordår för Fantasma Games

Spelföretaget Fantasma Games AB (publ) utvecklas starkt och vände under 2023 till vinst med totala intäkter på 50,3 miljoner, ökad omsättning och en spelbehållning på 490 miljoner kronor.

Fantasma Games har idag 37 speltitlar tillgängliga på över 50 marknader. Under 2023 vände de till vinst och deras breda spelkatalog gör att bolaget idag står finansiellt stabilt.

– Vi har haft ett bra år, men det här är bara början. Vi vände just till vinst, om än en blygsam sådan, men riktningen är tydlig. Med en spelbehållning på 490 miljoner kronor under 2023 och en lång rad titlar som visat att våra spel är attraktiva över en längre tid, har vi god vind i seglen, säger Fantasma Games VD, Fredrik Johansson.

Spelbehållning, eller GGR på engelska, vittnar om hur attraktiv ett bolags spelkatalog är i sin helhet. Att som relativ nykomling i spelbranschen nå upp till en spelbehållning på 490 miljoner talar därför sitt tydliga språk.

Intäkter på 50,3 (38,6) miljoner och en vinst på 2,3 (-3,2) miljoner är positiva siffror även de, men mest intressant är det som är mindre uppenbart. Fantasma Games har under 2023 tagit merparten av kostnaderna för att utveckla en egen plattform som från och med hösten 2024 kommer att göra det möjligt att lansera nya spel på flera marknader utan ökad kostnadsmassa.

– Fantasma Games går idag med vinst och vår affärsmodell är skalbar på ett sätt som gör att vi inte ser något behov av emissioner under 2024. Jag tror att det tilltalar många investerare som gillar branschen, men som bränt sig på andra bolag i den här sfären, konstaterar Fredrik Johansson.

Adderat till allt detta fördjupade Fantasma Games sin närvaro på den åtråvärda marknaden i USA under 2023 och statistiken visar också att bolagets longtail-titlar, det vill säga spel som är äldre än 6 månader, är mycket attraktiva.

– Spelbehållningen på våra äldre spel bidrog starkt till våra framgångar under 2023 och målsättningen över tid är att spelomsättningen från longtail, helt ensamt, ska kunna täcka bolagets kostnader. Allt därutöver blir då en slags bonus, berättar Fredrik Johansson.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen besök www.fantasmagames.com eller kontakta Fredrik Johansson på tel. 0730232329 alt. e-post: fredrik@fantasmagames.com

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)

Email: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

