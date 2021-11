Rhino Gaming breddar tjänsteutbudet och har inlett ett samarbete avseende kasinodrift

ons, nov 17, 2021 17:50 CET









Rhino Gaming, Spiffbets verksamhet inom B2B, breddar verksamheten till utveckling, marknadsföring och drift av kasinosajter tillsammans med externa partners

Ett första samarbete som avser nya kasinosajter på ett flertal marknader har inletts

Samarbetet förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan under innevarande år

Spiffbet har som tidigare aviserats arbetat med att bredda den verksamhet som bedrivs inom ramen för Spiffbets B2B-gren under namnet ”Rhino Gaming” mot att framgent erbjuda tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av kasinon till företag utanför Spiffbet-koncernen. I linje med detta har Rhino Gaming, via bolaget Spiffbet Malta Ltd, tecknat ett första samarbetsavtal kring att utveckla nya kasinosajter riktade till ett flertal marknader och även framöver bistå med att marknadsföra och tillhandahålla tjänster för drift av dessa kasinosajter. Samarbetet har redan börjat generera intäkter och bedöms ge en positiv resultatpåverkan under innevarande år.

Rhino Gamings befintliga erbjudande bestående av egenutvecklade spel och spel från andra leverantörer kompletteras således med ett komplett B2B tjänsteutbud inom onlinespel. Genom denna förändring kombinerar Spiffbet sin kompetens inom onlinespel med den egna spelplattformen till ett attraktivt erbjudande för företag som söker en expansion på såväl etablerade marknader som tillväxtmarknader.







För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Rhino Gaming, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

