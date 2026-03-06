"Service handlar mer om känslan man lämnar efter sig, än om själva ärendet" — fredagsporträttet med Alexandra Kaufmann

Berätta, hur hamnade du på Einar Mattsson?

— Jag hittade en jobbannons där man sökte en gruppchef för Service. Det stod inte vilket företag som låg bakom, men spontant kände jag: Service – det här är ju precis min grej! Dagen efter blev jag inbjuden till intervju, och då fick jag veta att tjänsten var hos Einar Mattsson.

Kände du till koncernen?

— Namnet kände jag igen, så jag blev nyfiken och gick in på Einar Mattssons webbsida. Jag har tidigare jobbat inom både finans- och telekombranschen, så när jag såg att tjänsten var i fastighetsbranschen så tyckte jag att det lät extra spännande. Sedan läste jag att det är ett familjeföretag och det kändes direkt som ett stort plus. Tanken på att få arbeta i en mer familjär och nära kultur lockade mig.

Vad har du mer gjort innan?

— Jag har jobbat med service hela mitt liv. Under åtta år bodde jag på Mallorca där jag arbetade som aktivitetsledare för en hotellkedja. En intensiv och fantastisk tid. Samtidigt var det säsongsarbete och ständiga flyttar, och till slut längtade jag efter ett mer stabilt liv där jag kunde bygga något långsiktigt.

Jag hamnade i Stockholm och började på ett fin-tech bolag som inkassohandläggare för Österrike. Där utvecklades mitt ledarskap och jag jobbade med inkasso, bedrägeribekämpning, AML (åtgärder mot penningstvätt), kompetensutveckling och kundservice för Tyskland och Österrike. Efter det började jag på Telia som Change Manager och ledare för tränarteamet inom den svenska kundservicen.

Vilken är din roll nu, och vad innebär den mer exakt?

— Min roll är gruppchef för Servicecenter, vilket innebär att jag är ansvarig för både kundservice och kontorsservice. Jag arbetar mer strategiskt och fokuserar på hur vi kan effektivisera; vad vi ska fortsätta göra, vad vi bör sluta med och vilka förändringar som behöver genomföras.

Jag ansvarar också för kontoret, vilket innebär att jag är kontaktperson gentemot vår städfirma, kaffeleverantör, möbelleverantörer och andra externa parter. Dessutom sammankallar och leder jag arbetet i kontorsrådet.

Vad är roligast i ditt jobb?

— Det jag tycker allra mest om med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik. Varje dag dyker det upp nya utmaningar att lösa, och jag gillar verkligen att kliva in och hitta en bra lösning så snabbt som möjligt. Det ger energi och gör jobbet både roligt och utvecklande. Plus att alla fantastiska kollegor här på kontoret gör vardagen ännu bättre. Det är lättare att ta sig an allt som händer när man har så härliga människor omkring sig.

Vad är det mest utmanande i din tjänst?

— Det som gör min tjänst så rolig är faktiskt också det som gör den mest utmanande. Varje dag är som ett nytt pussel som ska läggas. För att få allt att fungera behöver jag ofta tänka om, tänka nytt och hitta kreativa lösningar i stunden. Det kan vara intensivt ibland, men kombinationen av tempo, problemlösning och variation är precis det som gör att jag verkligen trivs.

Du blev snabbt en ny favorit-kollega på huvudkontoret. Energisk, inlyssnande och samtidigt tydlig och beslutsam. Stämmer den uppfattningen tycker du?

— Oh, tack! “Favorit” vet jag kanske inte om jag skulle kalla mig, men jag uppskattar verkligen orden. Det betyder mycket att höra att min energi och mitt sätt att vara märks och uppskattas.

För mig är det superviktigt att vara tydlig, både i kommunikationen och i hur jag jobbar. Beslutsamheten är också något jag verkligen har lärt mig under åren som ledare. Att våga ta beslut och stå för dem, samtidigt som man lyssnar in andra. De värderingarna är viktiga för mig och något jag försöker ha med mig varje dag.

Hur vill du uppfattas?

— Jag vill uppfattas som en person man kan lita på. Någon som håller sitt ord och verkligen får saker gjorda. En person som skapar trygghet runt sig och som löser det som behöver lösas när det väl gäller.

Är att jobba med service ett ”kall”?

— Jag skulle nog inte säga att service i sig är mitt “kall”. Däremot känns det som ett kall för mig att få arbeta med människor. Jag hamnade i service lite av en slump, kanske mest för att jag är ganska extrovert och trivs i mötet med andra. Framför allt för att jag genuint gillar att göra något gott för någon annan. Även om det inte var en plan från början, så känner jag i dag att service är något jag verkligen vill fortsätta med, oavsett om det handlar om våra medarbetare eller våra hyresgäster. Det är här jag känner att jag gör skillnad, att jag kan bidra och att jag får använda det jag är bra på.

Vad är viktigast när du jobbar i ett serviceyrke?

— För mig är det viktigaste att få människor att känna sig trygga och sedda. Service handlar mer om känslan man lämnar efter sig, än om själva ärendet. Och där spelar bemötandet en enorm roll.

Vad är det för känsla en hyresgäst eller kund ska ha efter ett samtal eller möte med Einar Mattsson?

— Trygghet. De ska känna att de blivit lyssnade på, tagna på allvar och att vi bryr oss om deras situation. Det ska kännas enkelt att ha kontakt med oss och att vi finns där för att hjälpa. De ska ha känslan av “det här tog de hand om och jag kan lita på dem.”

Om någon funderar på att jobba med kundservice. Har du några tips?

— Var nyfiken, lyssna ordentligt och våga ta ansvar. Då kommer du långt inom kundservice och det blir roligare också.

Varför är det roligt att jobba just i fastighetsbranschen?

— Det som gör fastighetsbranschen rolig för mig är hur nära den ligger människors vardag. Här handlar det inte om något abstrakt utan om någons hem, trygghet och livssituation. Det gör att jobbet känns viktigt. Det är mänskligt, konkret och meningsfullt.

Hur ser du på din karriär framåt? Vad gör du om tio år?

— Jag har aldrig varit en karriärperson. Det som är viktigt för mig är att jag trivs med det jag gör och känner att jobbet ger energi. Förhoppningsvis är jag kvar här på Einar Mattsson.

Hur jobbar du med teambuilding och coachning i din grupp?

— För mig handlar teambuilding mycket om att skapa en trygg och prestigelös stämning i gruppen. Jag försöker se till att vi pratar med varandra, delar det som funkar och det som inte funkar och att alla känner att deras röst räknas. När det gäller coachning försöker jag vara nära i det dagliga arbetet. Jag lyssnar mycket. Varje person ska känna att jag finns där som stöd, och att de kan växa i sin roll utan att känna press. Jag tror på att ge tydlighet, feedback och frihet, så att alla får utrymme att utvecklas.

Vem är din viktigaste ledarförebild?

— Jag har haft många olika ledare genom min karriär, men det fanns en person jag älskade att jobba med och verkligen såg upp till. Hon var hotelldirektör och en ledare som var tuff, tydlig och rättvis, men samtidigt mänsklig och personlig. Hon var väldigt inspirerande och det är just den kombinationen jag själv strävar efter.

Vad har du för intressen?

— Det är träning och hälsa. Tillsammans med min sambo kör jag i Crossfit (eller funktionell fitness) och vi tävlar också ibland. Jag tycker om att lära mig nya språk, läsa böcker om personlig utveckling och att koppla av med en riktigt bra skräckfilm. På helgerna älskar jag att gå ut och äta en trevlig brunch, gärna i sällskap av vänner och min sambo. Och såklart: att resa. Skapa minnen och få nya intryck är något jag aldrig tröttnar på.

Om du fick möjlighet att träffa en av dina idoler ett helt dygn, vem skulle det vara och vad skulle ni göra?

— Jag skulle utan tvekan välja sångerskan Pink. Hon känns så äkta, jordnära och full av energi. En stark kvinna på alla sätt! Känns som en person man verkligen skulle ha kul med. Vi skulle börja dagen med att träna tillsammans (såklart), och sen avsluta med en god middag där vi pratade om livet.

Vad vill du skicka för råd till alla som är trötta på vintern och längtar efter våren?

— Ta D-vitamin, träna lite och lägg dig tidigt … så tar du dig igenom vintern. Det hjälper faktiskt att klaga lite tillsammans med kollegorna också.

Berätta något som inte många vet om dig.

— Under hela min tonårstid höll jag på med voltige. Voltige är lite som att blanda gymnastik och akrobatik på en galopperande häst. Man står, balanserar, hoppar upp och ner och gör olika rörelser medan hästen är i full fart. Sporten är inte så välkänd, men det är en fantastisk sport som kombinerar styrka, mod, samarbete och glädje.