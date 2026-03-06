Kvinnor mitt i livet oroar sig mest för långtidssjukskrivning

Undersökningen som Verian genomfört på uppdrag av If visar att 85 procent av kvinnorna i Sverige upplever negativ stress, jämfört med 78 procent av männen. Nästan hälften av kvinnorna har upplevt stress i över 6 månader, vilket är en betydligt högre siffra än hos männen där drygt var tredje svarar samma sak.

Samtidigt uppger nästan dubbelt så många kvinnor (22 procent) än män (12 procent) att de är oroliga för att bli sjukskrivna under en längre period. I åldern 30–44 år svarar hela 37 procent av kvinnorna att de känner oro för långtidssjukskrivning. Bland män i samma ålder är siffran 20 procent.

– Resultaten visar att många kvinnor lever med stress och besvär med det psykiska måendet som ofta bli långvarig. När besvären pågår under längre tid ökar risken för att både den psykiska och fysiska hälsan påverkas och därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma signaler och ta dem på allvar, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Kvinnor upplever också i högre grad stress kopplad till prestationskrav och förväntningar, både i arbetslivet och privat.

­– En möjlig förklaring till att fler kvinnor oroar sig för att bli långtidssjukskrivna kan vara just de här förväntningarna på att prestera och vara tillgängliga. Många är rädda att deras sjukskrivning skulle drabba andra i omgivningen, som kollegor eller familj, säger Kristina Ström Olsson.

Sömnproblem, koncentrationssvårigheter och smärta vanliga symptom

Kvinnor rapporterar också i undersökningen fler stressrelaterade symtom, såsom sömnproblem, irritation, ångest och koncentrationssvårigheter. Även kroppsliga besvär, till exempel huvudvärk och värk i nacke och axlar, är vanligare bland kvinnor.

– Ett viktigt förebyggande steg är att stanna upp och se över den egna situationen. Att söka stöd i tid och ta kroppens signaler på allvar kan minska risken för att stressen leder till mer omfattande ohälsa. Se över om du har en sjukvårds- eller hälsoförsäkring genom jobbet och vad den täcker. Ifs försäkring inkluderar bland annat professionell behandling vid psykiska besvär med samtalsterapi där behandlingen är skräddarsydd för de individuella behoven, säger Kristina Ström Olsson.

Undersökningen visar också att nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen 45–59 år kan tänka sig att betala ur egen ficka för hälsotjänster som kan förhindra ohälsa/sjukdom.

– Med tanke på att fler kvinnor upplever stressrelaterad ohälsa finns där också ett större behov av stöd och tidiga insatser. Vi märker till exempel att den hjälp och de behandlingar vi har för kvinnorelaterade besvär i försäkringen, såsom klimakteriebesvär, hjälper många att skapa balans och välmående i livet, säger Kristina Ström Olsson

Tipslista: Var uppmärksam på kroppens varningssignaler

Här är några tidiga tecken på långvarig stress som bör tas på allvar:

Du känner dig ständigt trött

Du sover dåligt eller vaknar ofta på natten

Du blir sjuk oftare än tidigare

Du är mer irriterad, nedstämd eller orolig än vanligt

Du har återkommande huvudvärk eller magbesvär

Du har svårt att koncentrera dig eller minnas saker

Du känner dig stressad även i lugna stunder

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Verian via onlinebaserade intervjuer bland 1 076 svenskar under perioden 22–30 januari 2025.