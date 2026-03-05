Einar Mattsson skänker mer byggmaterial till Ukrainas återuppbyggnad

Nu skickar fastighetskoncernen Einar Mattsson 50 fullt fungerande fönster och balkongdörrar till Ukraina.

I början av 2025 skänkte den familjeägda fastighetskoncernen cirka 150 fönster från renoveringen i kvarteret Råttan. På grund av bygglovsrelaterade och andra skäl kunde de inte återanvändas i andra renoveringar och nyproduktionsprojekt.

– För oss är det här ett bra exempel på hur återbruk och hållbarhet kan kombineras med ett konkret stöd. Material som inte längre passar i våra projekt är precis det som behövs i Ukraina. Vi är stolta över att kunna fortsätta bidra och hoppas att fönster och balkongdörrar ska göra skillnad även denna gång, säger Daniel Parianos, miljösamordnare på Einar Mattsson.

Precis som vid den tidigare leveransen sker transporten i samarbete med hjälporganisationen Sam-Hjälp. De säkerställer att materialet når fram och fördelas där behoven är som störst. Senast gick levereransen till den ukrainska staden Berdychev, cirka 20 mil sydväst om Kiev. Där tog den lokala hjälporganisationen Zoria Nadii emot Einar Mattssons sändning.