En artist dominerar oddslistan inför Mellofinalen

När Melodifestivalen avgörs på lördag står en artist i en helt egen klass. FELICIA har 85 procents vinstchans enligt Unibets odds. Men i teleröstningen finns en bubblare – kan Lilla Al-Fadji göra en KAJ och ta hem segern via folkets hjärtan?

Oddsen från Unibet glasklara: FELICIA är överlägsen favorit att vinna Melodifestivalen 2026 med låten “My System”. Med odds 1,18 ger oddsen henne hela 84,7 procents vinstchans.

– FELICIA har varit oddsens favorit sedan hon gick in i tävlingen och hennes position har stärkts de senaste veckorna. Men det finns alltid utrymme för överraskningar, särskilt när folkets röster väger tungt, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Kristofer Greczula är den närmaste utmanaren med segeroddsen 12,00. Trea i oddslistan är Medina med vinnaroddset 17,00, medan Lilla Al-Fadji har fjärdeplatsen med oddset 21.00.

Skillnader mellan jury och folket

Enligt Unibets odds hamnar FELICIA i poängtopp både hos juryn och i teleröstningen. Men bakom henne finns skillnader mellan jury och publikröster.

Lilla Al-Fadji sticker ut som folkets favorit bakom storfavoriten. Unibets odds ger honom 5,75 gånger pengarna att få flest poäng av folket. Betydligt starkare än hans totala vinstodds på 21,00.

Kristofer Greczula blir tvåa sett till juryrösterna, men bara femma om svenska folket får bestämma.

Enligt oddsen kommer A-Teens och Smash Into Pieces gå bättre hos juryn än folket, medan motsatt läge gäller för Medina, Sanna Nielsen och Brandsta City Släckers.

– I fjol tog KAJ hem segern genom att dominera teleröstningen medan Måns Zelmerlöw vann juryn. Kanske att Lilla Al-Fadji kan upprepa denna bedrigt? Våra odds säger att han har folkets hjärtan, även om juryn är mer tveksam, säger Raúl Valencia López.

Så träffsäkra är Unibets odds på Melodifestivalen

Unibets odds har prickat in rätt vinnare inför finalen 18 av 23 gånger. De enda missarna är från 2005, 2013, 2017, 2020 och 2025 då Martin Stenmark, Robin Stjernberg, Robin Bengtsson, The Mamas och KAJ stod som slutsegrare. Oddsen pekade då på Nanne Grönvall, Yohio, Nano, Dotter och Måns Zelmerlöw. Fyra av fem av dessa oddsfavoriter fick dock flest tittarröster.

Unibets odds på Melodifestivalen 2026: Final

Vinnare:

FELICIA 1.18

Kristofer Greczula 12.00

Medina 17.00

Lilla Al-Fadji 21.00

A-Teens 24.00

Smash Into Pieces 24.00

Sanna Nielsen 76.00

Brändsta City Släckers 81.00

Cimberly Wanyonyi 176.0

Meira Omar 201.0

Saga Ludvigsson 301.0

Robin Bengtsson 501.0

Vinnare av teleröstningen:

FELICIA 1.30

Lilla Al-Fadji 5.75

Medina 14.00

A-Teens 16.00

Kristofer Greczula 21.00

Sanna Nielsen 24.00

Smash Into Pieces 28.00

Brandsta City Släckers 31.00

Cimberly Wanyonyi 151.0

Meira Omar 251.0

Saga Ludvigsson 301.0

Robin Bengtsson 501.0

Vinnare av juryrösterna:

FELICIA 1.40

Kristofer Greczula 4.75

A-Teens 7.50

Smash Into Pieces 21.00

Medina 24.00

Lilla Al-Fadji 31.00

Cimberly Wanyonyi 101.0

Sanna Nielsen 101.0

Meira Omar 151.0

Saga Ludvigsson 176.0

Brandsta City Släckers 301.00

Robin Bengtsson 351.0

