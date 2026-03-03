Återköp av aktier i Betsson under vecka 9

By
Cision
-
0
132




Mellan den 23 februari och den 27 februari 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 186 600 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

 

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK)

Transaktionsvärde (SEK)

2026-02-23

37 400

92,4312

3 456 927

2026-02-24

37 800

91,5762

3 461 580

2026-02-25

37 100

93,1166

3 454 626

2026-02-26

37 400

92,5627

3 461 845

2026-02-27

36 900

93,4480

3 448 231

Totalt under vecka 9, 2026

186 600

92,6217

17 283 209

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

2 344 580

121,4702

284 796 493

 

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 27 februari 2026 till 3 724 922 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 27 februari 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2026, kl. 8:30 CET.

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

 




Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleUnibets odds visar: 77 procents sannolikhet att L åker ur riksdagen
Next articleEn artist dominerar oddslistan inför Mellofinalen

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here