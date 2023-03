Svenskarnas chanser på Oscarsgalan

Ruben Östlund är nominerad i tre tunga kategorier på Oscarsgalan med ”Triangle of Sadness”. Men enligt Unibets odds är det Black Panther-kompositören Ludwig Göransson som har störst chans av svenskarna att gå hem med en statyett.

Natten till måndag är det dags att kora det gånga årets främsta filminsatser på den prestigefyllda Oscarsgsalan. Svenske filmskaparen Ruben Östlund med filmen ”Triangle of Sadness” är nominerad i tre av de mest åtråvärda kategorierna: Bästa film, Bästa originalmanus och Bästa regi. Men det ser ut att krävas en superskräll för att det ska bli en oscarsstatyett för Östlund. Enligt odds från Unibet betalar ett spel på ”Triangle of Sadness” som bästa film över 200 gånger pengarna.

– Att ens vara nominerad i dessa kategorier är en bragd i sig, men chanserna till en statyett för Östlund är minst sagt små. Triangle of Sadness är på plats nio av tio i oddslistan för bästa film och har även högst odds av alla nominerade i både manus- och regikategori, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Storfavorit till både bästa film och regi är “Everything Everywhere all at Once”, medan “The Banshees of Inisherin” ser ut att ta hem bästa originalmanus. Cate Blanchett är favorit att få en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för insatsen i filmen ”Tár”, och Brendan Fraser i ”The Whale” har lägst odds för bästa manliga huvudroll.

Störst chans för Göransson

Hyllade kompositören Ludwig Göransson är nominerad för andra gången. Denna gång för bästa originallåt, med ”Lift Me Up” som Rihanna framförande för Black Panther: Wakanda Forever. En Oscar till Göransson ger just nu 4,50 gånger pengarna. Med det är han tvåa i oddslistan efter ”Naatu Naatu” av M. M. Keeravani för filmen RRR.

Unibets odds på Oscarsgalan 2023

Bästa film

Everything Everywhere all at Once 1.05

All Quiet on the Western Front 12.00

The Banshees of Inisherin 17.00

Top Gun: Maverick 21.00

The Fabelmans 34.00

Tár 51.00

Avatar: The Way of Water 101.0

Elvis 101.0

Triangle of Sadness 201.0

Women Talking 251.0

Bästa originalmanus

The Banshees of Inisherin 1.65

Everything Everywhere all at Once 2.10

Tár 18.00

The Fabelmans 26.00

Triangle of Sadness 34.00

Bästa regi

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once ) 1.05

Steven Spielberg (The Fabelmans) 8.50

Todd Field (Tár) 21.00

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) 23.00

Ruben Östlund (Triangle of Sadness) 51.00

Bästa originallåt

Naatu Naatu (RRR) 1.25

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever) 4.50

Hold My Hand (Top Gun: Maverick) 8.00

This is a Life (Everything Everywhere All at Once) 41.00

Applause (Tell It Like a Woman) 51.00

Bästa manliga huvudroll

Brendan Fraser (The Whale) 1.44

Austin Butler (Elvis) 2.40

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) 17.00

Bill Nighy (Living) 51.00

Paul Mescal (Aftersun) 51.00

Bästa kvinnliga huvudroll

Cate Blanchett (Tár) 1.80

Michell Yeoh (Everything Everywhere All at Once) 1.90

Andrea Riseborough (To Leslie) 26.00

Michelle Williams (The Fabelmans) 26.00

Ana de Armas (Blonde) 51.00

